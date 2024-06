So stylish feuert Drake seinen Sohn Adonis beim Fußball an!

Dafür hat sich Drake (37) mächtig in Schale geworfen! Am vergangenen Wochenende bejubelte der Rapper seinen Sohnemann Adonis (6) bei einem Fußballspiel und zeigte sich dabei in einem für ihn eher ungewöhnlichen Outfit. Der Kanadier, der sonst für seinen coolen Streetstyle bekannt ist, präsentierte auf einer Instagram-Bilderreihe seinen auffallend eleganten Soccer-Dad-Look. Zu einer beigen, weiten Anzughose kombinierte Drake ein cremefarbenes Shirt und einen braunen Gürtel. Um das Outfit abzurunden, band er sich einen Pullover im klassischen Preppy-Stil um den Hals.

Der legere Look, der wahrscheinlich eher am Rande eines Polofelds erwartet werden würde, begeistert die Follower des Rappers immens. In der Kommentarspalte wird der "One Dance"-Interpret von seiner Community mit Komplimenten wie "Der Soccer-Papi-Look hat es echt drauf", "Ich muss dieses Outfit unbedingt nachstylen" oder "Du siehst aus wie ein echter Fußball-Papa, ich liebe es" überschüttet.

Drake ist seit 2017 der stolze Vater von Adonis. Die Mutter des Rapper-Sprösslings ist die französische Künstlerin Sophie Brussaux (34). Noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes ging die Beziehung der beiden in die Brüche. Trotz der frühen Trennung sollen die Ex-Partner für ihren Sprössling zusammenhalten: Wie ein Insider vor einigen Jahren gegenüber Us Weekly ausplauderte, funktioniere das Co-Parenting zwischen Drake und Sophie reibungslos. "Sie teilen sich das Sorgerecht", fügte die Quelle hinzu.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im August 2023

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux mit ihrem Sohn Adonis

