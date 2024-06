Sofía Vergaras Sohn inspirierte Manny in "Modern Family"!

Elf Staffeln lang begeisterte die Sitcom Modern Family Millionen von Fans. Sofía Vergara (51) schlüpfte in der Show in die Rolle der temperamentvollen Gloria Delgado-Pritchett. Gemeinsam mit ihrem Sohn Manolo Gonzalez Vergara (32) teilt die Kolumbianerin in der Sendung "The Talk" ein witziges Detail der beliebten Comedyserie: Ihr Seriensohn Manny Delgado, gespielt von Rico Rodriguez, wurde von Sofías eigener Mutter-Sohn-Dynamik mit Manolo inspiriert. "Es gibt einige Charaktereigenschaften von Manny, die meine sind. Ich war zum Beispiel das Kind, das Espresso getrunken oder die Salatschüssel geölt hat, weißt du, die aus Holz", verrät Manolo.

Die Macher der Serie, Chris Lloyd und Steven Levitan, hatten sich bei der Besetzung von Gloria zunächst alles offengelassen. Laut Sofía hätten die Produzenten bei ihrem ersten Treffen lediglich gewusst, dass sie eine Frau anderer ethnischer Herkunft suchen. "Als sie mich trafen, erzählte ich ihnen meine Geschichte und dass Manolo eine sehr alte Seele war. Er war sogar reifer, als ich es war. Ich meine, er hat alle möglichen seltsamen Dinge getan", plaudert die 51-Jährige aus und fügt hinzu: "Wir gingen über die Straße und mit vier Jahren sagte er: 'Mama, halt meine Hand. Das ist gefährlich.'" Lachend erwidert ihr Sohn: "Ich bin eben verantwortungsbewusst!"

Manolo stammt aus Sofías erster Ehe mit ihrem High-School-Freund Joe Gonzalez. Bei seiner Geburt war die America's Got Talent-Jurorin gerade mal 19 Jahre alt gewesen. Der 32-Jährige führt mittlerweile sein eigenes Leben und scheint in die Fußstapfen seiner Mama zu treten. Im Jahr 2015 machte er seinen Abschluss in Filmproduktion am Emerson College in Boston. Kurz darauf gab der damals 24-Jährige in der Komödie "Miss Bodyguard", in der auch Sofía mitspielte, sein Schauspieldebüt. Seither hatte er mehrere Auftritte in verschiedenen Filmen und spielte zwei Staffeln lang in der Serie "Guilty Party" mit.

