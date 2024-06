War Matty Healy während Romanze mit Taylor Swift vergeben?

Taylor Swift (34) ist seit vielen Monaten an den NFL-Star Travis Kelce (34) vergeben. Vor ihrem großen Liebesglück mit dem Sportler erlebte die "You Belong With Me"-Interpretin eine wilde Romanze mit ihrem Kollegen Matty Healy (35) – und das, obwohl er wohl eigentlich eine Freundin hatte. Im Interview mit Mirror erklärt ein Bekannter von Mattys Ex Meredith Mickelson, dass sie von der Liebelei der beiden nichts geahnt habe. Die zwei Popstars hätten gemeinsame Stunden im Tonstudio verbracht, dabei habe sich Meredith aber nichts gedacht. Doch Ende März 2023 habe er sie dann aus dem Nichts geghostet. "Er ließ sie einfach links liegen und das war's. Dann, vier Wochen später, ging er mit Taylor an die Öffentlichkeit. Sie wurde völlig überrumpelt und das hat sie natürlich ein bisschen verletzt", verrät der Insider.

Tatsächlich habe sich der Brite schon seit Beginn der Beziehung ziemlich merkwürdig verhalten. Er habe sich am liebsten mit ihr zu Hause "verkrochen" und sich nur ungern in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Freunde der Influencerin hätten das Gefühl, dass er "kein guter Kerl" sei. Was Taylor angeht, sei Meredith jedoch ganz weise eingestellt: "Sie respektiert sie als starke, unabhängige und talentierte Frau und hat kein Interesse daran, sie schlecht zu machen. Ihre Einstellung ist eher: 'Es ist, wie es ist'." Als die Beauty von der Beziehung der beiden erfahren habe, habe sich Meredith nur gewünscht, dass der "Somebody Else"-Interpret sie "genug liebt, um sie gut zu behandeln".

Nicht zum ersten Mal machen schlechte Neuigkeiten um den Sänger die Runde. In der Vergangenheit sorgte er mit unzähligen Skandalen für Negativschlagzeilen – ein Grund dafür, dass sich Taylors Freunde während der Beziehung Sorgen um sie gemacht haben. Vor allem Gigi Hadid (29) habe Bedenken geäußert. "Sie ist besorgt, dass er eine schlechte Idee sein könnte, weil er eine dunkle Vergangenheit hat", erklärte eine Quelle damals gegenüber Radar Online. Letztendlich hielt die Liebe zwischen beiden nur wenige Wochen.

Instagram /meredithmickelson Meredith Mickelson, Ex von Matty Healy

Getty Images Matty Healy beim Lollapalooza in Sao Paulo, 2023

