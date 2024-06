Wollen Dennis Gries und Katja Geretschuchin zusammenziehen?

Dennis Gries und Katja Geretschuchin hatten sich bei den Dreharbeiten zu Die Bachelors kennen- und lieben gelernt. Seitdem sind der Bayer und die Düsseldorferin ein Herz und eine Seele – meistern auch ihre Fernbeziehung. Doch damit könnte bald Schluss sein, wie Dennis bei der Bertelsmann-Party im Gespräch mit Promiflash verrät: "Das ist so ein Ding, das schiebt man noch so ein bisschen nach hinten, um ehrlich zu sein, weil wir uns im Moment gerade überhaupt keinen Druck machen wollen." Das Thema gemeinsame Wohnung stehe zwar im Raum, momentan gebe es aber noch keine konkreten Pläne, so Dennis.

Er sieht in der aktuellen Wohnsituation sogar Vorteile. "Es ist sogar eher ganz gut, dass wir zwei verschiedene Standorte haben. Zum einen im Allgäu, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dann in Düsseldorf, das ist dann schon eher zentraler, wo es nach Köln und nach Berlin geht und von daher ist das eine super Sache, wenn wir gerade zwei Standorte haben", freut sich der Rosenverteiler im Promiflash-Interview. Ob sich die Turteltauben auch auf einen Wohnort einigen können? "Also ich bin nicht ganz abgeneigt, vielleicht nach Düsseldorf mal eine Zeit lang zu ziehen", erzählt Dennis und fügt hinzu: "Aber langfristig sehe ich mich schon ganz klar mehr im Süden."

Bei "Die Bachelors" hat Dennis nicht nur seine Traumfrau, sondern auch einen Freund fürs Leben kennengelernt. Seit den Dreharbeiten verstehen sich auch die beiden Rosenkavaliere richtig gut. "Das Schöne an der Reise ist, dass sie einen auf Ewigkeit verbindet", schwärmte Dennis in einem früheren Promiflash-Interview. Durch die gemeinsame Zeit in Südafrika sei eine echte Verbindung zwischen ihnen entstanden, weswegen sie auch nach Ende der Show "sehr viel miteinander zu tun" hätten.

RTL Katja und Dennis im "Die Bachelors"-Finale, 2024

Instagram / dennis.gries Die Bachelors Dennis und Sebastian

