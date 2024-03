So innig ist "Bromance" zwischen Sebastian Klaus und Dennis!

Für das Dating-Format Die Bachelors standen Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries gemeinsam vor der Kamera. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät der Rosenkavalier, dass er und Sebastian immer noch "eine Menge Kontakt miteinander" hätten. "Das Schöne an der Reise ist, dass sie einen auf Ewigkeit verbindet", erzählt der 30-Jährige. Die gemeinsame Reise habe ihn und Sebastian zusammengeschweißt und es sei solch eine Verbindung zwischen ihnen entstanden, dass sie auch nach Ende der Show "sehr viel miteinander zu tun" hätten. Seit ihrer Teilnahme würden sie gemeinsam auf Events gehen und hätten Sebastians "Geburtstag zusammen in Hamburg gefeiert". Außerdem durfte Dennis bereits Sebastians "Familie kennenlernen".

Das Dream-Team lernte sich erst während der Aufzeichnung von "Die Bachelors" kennen und scheinbar auch lieben. Gemeinsam traten sie die Reise an und suchten unter insgesamt 30 Kandidatinnen nach ihrem passenden Gegenstück. Während Dennis die Liebe in Kandidatin Katja fand, ging Sebastian letzten Endes leer aus - aber nur fast! "Also, es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", schwärmt Sebastian im Promiflash-Interview und erinnert sich: "Das war, als wir uns das erste Mal begrüßt haben". Nach einem kurzen erstmaligen "Abchecken" seien sie sich im Laufe der Zeit richtig ans Herz gewachsen.

Vor allem gegen Ende der Staffel kristallisierte sich die "Bromance" zwischen den beiden Fitnessbegeisterten immer deutlicher heraus: Als Sebastian Dennis gesteht, dass er Kandidatin Larissa seine Gefühle offenbart hat, diese jedoch nicht wahrscheinlich nicht erwidert werden, steht Dennis ihm zur Seite: "Ich glaube, wenn du so einen Satz aussprichst und da nicht merkst, dass sich die Frau fallen lassen und sich öffnen kann – dann solltest du die Finger davon lassen!", riet Dennis Sebastian und machte sich dadurch bei den Fans der Sendung beliebt. Zuvor war der Fitnessstudio-Inhaber durch manche Sprüche eher negativ aufgefallen, doch die Art und Weise, wie er mit dem 35-jährigen Salesmanager umging, brachte ihm viele Pluspunkte ein.

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, Die Bachelors 2024

Hättet ihr gedacht, dass sich zwischen Sebastian und Dennis solch eine "Bromance" entwickelt? Ja, ich konnte es mir denken. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



