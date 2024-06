Es ist offiziell: Diese Frau ist die neue Princess Charming!

Bald geht die Datingshow Princess Charming bereits zum vierten Mal an den Start! In der neuen Staffel des Reality-TV-Formats buhlen wieder 20 Single-Damen um das Herz der Princess. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, steht auch schon fest, wer in diesem Jahr nach der großen Liebe suchen wird: die 30-jährige Berlinerin Lea Hoppenworth! Nach Irina Schlauch, Hanna Sökeland und Madleen Matthias (23) sucht nun Lea in der malerischen Kulisse Koh Samuis nach ihrer Herzensdame.

Für Lea sei Liebe eine "bedingungslose Kraft und Inspiration", die sie sich in der Sendung zu finden erhofft. Einen Schlachtplan hat die 30-Jährige bei der Liebessuche nicht. "Ich setze auf Spontanität statt auf taktisches Vorgehen", betont die Copywriterin im Interview mit dem Sender und fügt hinzu: "Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen."

Lange müssen die Fans nicht mehr warten, bis sie Lea bei ihrem Datingabenteuer hinter den Bildschirmen begleiten können. Bereits am 3. Juli soll die erste von insgesamt zehn Folgen auf RTL+ ausgestrahlt werden. Eine Woche später, ab dem 10. Juli, beginnt dann auch die lineare Ausstrahlung bei Vox Up. Bleibt abzuwarten, ob Lea etwas mehr Glück in der Liebe haben wird als ihre Vorgängerin Madleen. Zwar hatte sich die 23-Jährige im Finale für Kandidatin Elsa Louise entschieden, jedoch wurde aus den beiden nach der Show kein Paar.

RTL / Markus Hertrich Lea Hoppenworth, "Princess Charming" 2024

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

