Zweiter Rausschmiss: Sina muss "Ex on the Beach" verlassen

Die aktuelle Folge von Ex on the Beach hat es in sich. Gegen Ende entscheidet das Terror-Tablet, dass Kandidat Josua Günther entweder Sina Elisa oder Sharon aus der Show schmeißen muss. Der Neuling war in der vergangenen Episode erst zu den Strandbewohnern dazugestoßen und ist von der Aufgabe etwas überrumpelt. Er entscheidet sich schließlich gegen Sina. "Ich habe dir gestern gesagt, dass ich dich attraktiv finde und du hast das nicht mal ansatzweise erwidert", begründet er seine Wahl. Im Gegensatz dazu sei seine Verbindung zu seiner Ex Sharon stärker. Die 26-Jährige könne die Entscheidung nachvollziehen und reagiert deshalb total gefasst.

Sina startete mit ihrem Ex-Freund Ryan Wöhrl in die Show. Die Kölnerin war eine von drei Verflossenen des Automobilkaufmanns. Im Promiflash-Interview beantwortete sie die Frage, ob sie sich wieder eine Beziehung mit dem 21-Jährigen vorstellen könnte. "Gefühle in Richtung mehr als Freundschaft haben sich aber bei mir nicht mehr entwickelt", stellte sie klar. Die Are You The One?-Teilnehmerin war allerdings trotzdem gut auf ihren Ex-Partner zu sprechen: "Wir hatten eine tolle Zeit zusammen und ich habe ihn als Freund sehr geschätzt."

Schon in Folge drei hatte Ryan die Sendung verlassen müssen. Das Terror-Tablet hatte festgestellt, dass er sich auf niemanden einlassen würde. Der Frauenschwarm war von dem Exit ziemlich überrascht gewesen, allerdings deutete er in seiner Instagram-Story an, gar nicht traurig gewesen zu sein. "Da muss ich sogar ehrlich sagen, bin ich echt froh darüber gewesen. Also, ich hab mich da sehr gefreut. Natürlich war ich überrascht, gebe ich zu, aber dadurch, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist...", erklärte der ehemalige "Are You The One?"-Kandidat, ohne Genaueres zu verraten.

RTL Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / ryanwoe Ex-"Ex on the Beach"-Kandidat Ryan Wöhrl

