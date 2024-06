Mit Fotos: Die Obamas gratulieren ihrer Sasha zum Geburtstag

Im Hause Obama gibt es Grund zum Feiern – Michelle (60) und Barack Obamas (62) jüngste Tochter Sasha (23) hatte Geburtstag! Anlässlich dieses besonderen Ereignisses gewähren sowohl die ehemalige First Lady als auch der einstige US-Präsident seltene Einblicke in ihr Privatleben. Auf Instagram teilt das Ehepaar jeweils ein gemeinsames Bild mit seiner Tochter. Barack kramt dafür ein wenig in der Vergangenheit und veröffentlicht ein Foto von sich und Sasha, das sie vor einigen Jahren zeigt. Dazu schreibt er: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sasha! Es war eine große Freude zu sehen, wie du deinen eigenen Weg in der Welt gefunden hast und du fängst gerade erst an!"

Und auch Michelle teilt ein Foto von sich und ihrer jüngsten Tochter. Arm in Arm strahlen die beiden in die Kamera. Vor allem Sasha dürfte die Blicke der Betrachter auf sich ziehen. Denn sie fällt mit einem farbenfrohen Kleid und ihren regenbogenfarbenen Schuhen direkt ins Auge. Das bestätigen auch Michelles Fans. "Happy Birthday, Sasha! Ihr beide könntet nicht schöner sein", kommentiert einer den Beitrag. Neben dem Mutter-Tochter-Bild widmet die 60-Jährige ihrer Jüngsten auch noch rührende Zeilen und schreibt: "Alles Gute zum Geburtstag, Sasha! Du machst mich so unglaublich stolz. Ich hoffe, dieses Jahr bringt dir alles, was du dir wünschst und noch mehr. Ich liebe dich."

Neben Sasha haben Michelle und Barack noch eine zweite Tochter. Ihre Älteste, Malia Obama, ist mittlerweile 25 Jahre alt. Wie stark das Band der Familie ist, machte die Ex-First-Lady in einem Interview mit People im Oktober vergangenen Jahres deutlich. Ihre Sprösslinge wohnten zu diesem Zeitpunkt gemeinsam in einer WG in Los Angeles, was Michelle offenbar superstolz machte: "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass die beiden Mädchen, die man großgezogen hat, miteinander am Küchentisch Trost finden. Das ist das Einzige, was man sich für sie wünscht."

Instagram Sasha Obama mit ihrem Vater Barack

Instagram / michelleobama Michelle und Sasha Obama

