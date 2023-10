Töchter in WG: Darum zeigte sich Michelle Obama so zögerlich

Sie machte sich einige Gedanken. Michelle Obama (59) und ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (62), sind Eltern der beiden Töchter Malia und Sasha. In der Vergangenheit erzählte die ehemalige "First Lady" bereits, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer mittlerweile erwachsenen Kinder wäre. Aktuell wohnen die beiden Mädchen gemeinsam in Los Angeles. Mama Michelle verrät jetzt: Sie reagierte auf Malias und Sashas WG-Pläne anfangs ziemlich zurückhaltend – aus einem ganz bestimmten Grund.

Im Interview mit People erklärt die ehemalige First Lady, dass sie sich zwar über die Nachrichten der beiden freute, jedoch gleichzeitig ihre Töchter nicht mit ihrer Euphorie wieder von den Plänen abbringen wollte. "Man versucht nicht zu sehr darauf zu reagieren, weil sie dann denken: 'Nun, vielleicht ist das keine gute Sache, wenn meine Mutter es mag", schildert Michelle ihre damaligen Gedanken. "Ich habe stattdessen gesagt: "Okay, das ist interessant, dass ihr versucht, zusammenzuleben. Wir werden sehen, wie es läuft", gibt sie ihre Reaktion wieder.

Insgeheim freue sich Michelle jedoch sehr, dass ihre Töchter wieder unter einem Dach leben. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass die beiden Mädchen, die man großgezogen hat, miteinander am Küchentisch Trost finden. Das ist das Einzige, was man sich für sie wünscht", erzählt sie beruhigt.

Anzeige

Getty Images Malia und Sasha Obama

Anzeige

Getty Images Michelle Obama, ehemalige "First Lady"

Anzeige

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de