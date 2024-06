Nach seinem Tod: Ehemalige Kollegen gedenken Michael Mosleys

Vor ein paar Tagen verstarb Dr. Michael Mosley (67). Der Moderator war mit seiner Frau Dr. Clare Bailey im Urlaub, als er von einem Spaziergang auf einmal nicht mehr zurückkehrte. Kurz darauf fand man seine Leiche. Nun befassen sich seine Kollegen Alex Jones und Jermaine Jenas in der "The One Show" mit der traurigen Nachricht und zollen dem TV-Star Tribut: "Er wird schmerzlich vermisst werden, aber Michaels Vermächtnis wird weiterleben. Und natürlich senden wir unser Beileid an Michaels Frau Clare, seine Kinder und seine weitere Familie", sagt Dr. Hannah Stitfall.

Vor der Sendung meint Alex: "Es ist immer noch sehr schwer zu begreifen, was passiert ist. Ich denke, jeder fühlt das, nicht wahr? [...] Es ist ein absoluter Schock." Neben ihm und Jermaine erinnern sich noch weitere Freunde an Michael. Die ehemalige Kollegin Dr. Sarah Jarvis teilt in der Folge mit: "Michael war absolut charmant. Er war lustig. Er war clever. Aber was wirklich herüberkam, war, dass er die Fähigkeit hatte, zu kommunizieren, und dass er wichtige Botschaften übermitteln wollte." Auch in den sozialen Medien wird der BBC-Star gewürdigt: "Alle bei der One Show sind zutiefst betrübt, als sie von unserem Freund und Kollegen Dr. Michael Mosley hören. [...] Unsere Gedanken sind in dieser äußerst schwierigen Zeit bei Clare und ihren vier Kindern."

Doch was war eigentlich die Todesursache des Briten? Laut E! News soll Michael eines natürlichen Todes gestorben sein. Auch die Autopsie soll keinerlei Verletzungen aufgewiesen haben. Es ist jedoch unklar, inwiefern äußere Umstände zu seinem Ableben beigetragen haben. Die Gerichtsmediziner vermuten, dass er mit der Hitze zu kämpfen hatte und zusammengebrochen sei. Als Todeszeitpunkt wurde der 5. Juni festgelegt.

Facebook / MichaelMosleyUK Dr. Michael Mosley in Symi, Griechenland

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley und Dr. Clare Bailey



