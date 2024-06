Nach Stormi-Trennung: Joe Jonas mit neuer Frau gesichtet!

Nanu, mit wem ist denn Joe Jonas (34) unterwegs? Vor wenigen Wochen sollen sich der Sänger und seine angebliche Freundin Stormi Bree Henley (33) getrennt haben. Allzu einsam ist der Jonas Brothers-Star aber wohl nicht: Paparazzi lichteten das Boyband-Mitglied mit einer unbekannten Frau ab. Auf den Fotos wirken die beiden sehr vertraut. Gemeinsam planschen sie etwa im Meer, genießen die Sonne und umarmen sich sogar zärtlich. Während Joe lediglich eine grüne Badehose und eine Kappe trägt, versteckt die unbekannte Brünette ihr Gesicht unter einer großen weißen Kappe und einer Sonnenbrille. Dazu trägt sie einen blauen Badeanzug.

Ende Mai sollen sich der Ex-Mann von Sophie Turner (28) und Stormi nach sechs Monaten Beziehung getrennt haben, wie eine Quelle damals gegenüber Us Weekly mitteilte. "Joe hat einen sehr vollen Terminkalender mit seinen Kindern und seiner Karriere, sodass sein Liebesleben vorerst in den Hintergrund treten muss", berichtete der Insider damals und fügte hinzu: "Wenn die richtige Person auftaucht, wird er sich definitiv Zeit für sie in seinem Leben nehmen."

Im vergangenen Jahr hatte der "Camp Rock"-Star aufgrund seines Privatlebens immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen. Im September des vergangenen Jahres wurde öffentlich, dass er sich von seiner Ehefrau Sophie scheiden lässt. Die Trennung artete kurz darauf in einen regelrechten Rosenkrieg aus, bei dem die beiden sich vor allem um ihre beiden gemeinsamen Kinder stritten.

MEGA Joe Jonas mit einer Unbekannten

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

