Schockdiagnose: Horst Janson hatte "leichten Schlaganfall"

Seit Jahrzehnten ist Horst Janson (88) nicht mehr aus der deutschen Schauspielwelt wegzudenken. Doch nun macht seine Frau Hella Janson schockierende Neuigkeiten publik. "Als er ins Haus kam, konnte er plötzlich nicht mehr sprechen", erinnert sich die 76-Jährige im Interview mit Freizeit Revue. Hella rief einen Krankenwagen, woraufhin ihr Ehemann in einer Klinik ärztlich behandelt wurde – was folgte, war die Schockdiagnose: "Mein Mann hatte einen leichten Schlaganfall. Er hatte immer einen niedrigen Blutdruck, hat gesund gelebt. Wenn seine Vitalwerte nicht so gut wären, hätte es schlimmer ausgehen können. Doch seine Bewegungen sind nicht beeinträchtigt. Nur das Kurzzeitgedächtnis funktionierte nicht." Dennoch bleibt Hella positiv: "Aber das kriegen wir wieder hin."

Dass Horst ein gesunder Lebensstil wichtig ist, machte er bereits vor zwei Jahren gegenüber Bild deutlich – denn so könne er auch noch im hohen Alter seiner Leidenschaft, der Schauspielerei, nachgehen. "Solange ich fit bin und den Text behalten kann, möchte ich weiterarbeiten. Das ist ja das Schöne am Schauspielerberuf: Da gibt es kein Rentenalter", schwärmte Horst im Interview. Doch wie hält sich der "Die Zwillinge vom Immenhof"-Darsteller fit? Horst verriet, dass er jeden Morgen nach dem Aufstehen und abends "10 bis 15 Minuten Dehnübungen" mache.

Seinen großen Durchbruch als Schauspieler hatte Horst 1968 mit der ARD-Serie "Salto Mortale" gefeiert. In den darauffolgenden Jahren stand er für zahlreiche Filme und Serien – wie "Der Bastian" oder "Unter weißen Segeln" – vor der Kamera, auch war Horst Teil von internationalen Produktionen. Und auch privat hat Horst sein großes Glück gefunden: Nach seiner ersten Ehe mit Monika Lundi kam er mit seiner Hella zusammen. Mit ihr durfte Horst nach ihrer Hochzeit 1982 ihre zwei gemeinsamen Töchter Laura-Marie und Sarah-Jane auf der Welt begrüßen.

Getty Images Horst Janson und seine Frau Hella

Getty Images Horst Janson und seine Tochter Laura

