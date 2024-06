Schwangere Prinzessin Rajwa strahlt in einem roten Kleid!

Prinzessin Rajwa (30) zeigt, was sie hat. Die Gattin von Kronprinz Hussein von Jordanien (29) hatte Anfang April ihre Schwangerschaft verkündet. Am 9. Juni nahm sie an ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe teil: den Feierlichkeiten zum silbernen Jubiläum von König Abdullah (62), der seit mittlerweile 25 Jahren regiert. Dazu warf sich die jordanische Thronfolger-Gattin ordentlich in Schale: Sie trug ein dunkelrotes, langes Kleid mit einem an Schultern, Armen und Dekolleté verzierten Umhang. Die an Brust und Bauch verdrehte Drapierung ihres Kleides brachte ihre Babykugel dabei gekonnt zur Geltung.

Die jordanische Königsfamilie kann die Ankunft des royalen Wonneproppens wohl gar nicht mehr abwarten, wie Hussein kürzlich im Interview mit Al Arabiya ausplauderte. "Mit Kindern wird sich alles ändern, ganz sicher. Gott sei Dank sind wir alle ganz aufgeregt und die Familie ist auch aufgeregt", verriet er damals und ergänzte: "Meine Mutter hat schon vor Wochen angefangen, Babysachen einzukaufen."

Das Paar hatte 2022 seine Verlobung bekannt gegeben und war vor rund einem Jahr vor den Traualtar getreten, wo es sich während einer pompösen Zeremonie im Zahran Palast das Jawort gab. Zu den zahlreichen anwesenden Promis und internationalen Royals gehörten unter anderem auch der britische Thronfolger Prinz William (41) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (42).

Anzeige Anzeige

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Kate und Prinz William auf der Hochzeit von Kronprinz Al Hussein von Jordanien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Outfit von Prinzessin Rajwa? Ich finde es total schön! Na ja, meinen Geschmack trifft es leider nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de