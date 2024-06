Trotz Scheidungsgerüchten: J.Lo und Ben Affleck wirken happy

In der vergangenen Zeit kursierten mehrfach Scheidungsgerüchte rund um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51). Doch bei der Sängerin und dem Schauspieler soll alles gut sein. Das behauptet zumindest Justin Sylvester in der Sendung "Today with Hoda & Jenna." Dort schildert er, dass er J.Lo und ihren Mann vor zwei Wochen bei einem Abendessen gesehen habe: "Wie soll ich das im Tagesfernsehen sagen? Sie sahen so aus, als ob sie immer noch Spaß aneinander hätten."

Der Moderator ergänzt: "Sie sahen aus, als wären sie glücklich in einem Restaurant. Sie waren entspannt. Er war wie immer grüblerisch. Sie hat ihm das Ohr abgekaut. Sie sahen so aus, als wären sie in guter Form." Wo er die "On The Floor"-Sängerin und ihren Liebsten gesehen habe, wolle Justin jedoch nicht verraten. Der Kollege von Hoda Kotb drücke Jennifer und Ben auf jeden Fall die Daumen, dass zwischen ihnen alles gut laufe. Erst am Wochenende wurden die Trennungsgerüchte noch einmal verstärkt, nachdem es laut TMZ geheißen hatte, dass die 54-Jährige und der Schauspieler ihr Haus in Beverly Hills verkaufen wollen.

Auch wenn Jennifer und Ben an diesem Abend glücklich ausgesehen haben sollen, war kürzlich noch das Gegenteil der Fall. Paparazzi-Fotos, die People vorliegen, zeigten die Beauty alleine in einem italienischen Restaurant in Los Angeles. Dort wirkte die Schauspielerin nachdenklich – ihr Ben war an diesem Abend nirgendwo zu sehen. Ob ihre ernste Miene wohl mit der angeblichen Ehekrise zusammengehangen hat?

X17 / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Suche nach Immobilien

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

