Bestätigt: Prinz William reist zur EM nach Deutschland!

Am Freitag startet mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland die Fußball-EM in der Bundesrepublik. Neben dem Gastgeberland haben sich auch die Three Lions rund um England-Kicker Harry Kane (30) qualifiziert – und die britische Nationalmannschaft bekommt royale Unterstützung: Wie People jetzt berichtet, bestätigt der Kensington Palace nun offiziell, dass Prinz William (41) zur Europameisterschaft nach Deutschland reist. So wird er am 20. Juni das Gruppenspiel der UEFA EURO 2024 zwischen England und Dänemark in Frankfurt besuchen.

Für viele Fans ist das eine große Überraschung – doch für den 41-Jährigen als bekennenden Fußball-Fan eine Selbstverständlichkeit. Noch vor wenigen Tagen besuchte der Ehemann von Prinzessin Kate (42) das Nationalteam und verabschiedete die britischen Profikicker vor ihrem Flug nach Deutschland im St. George's Park in Burton-on-Trent. Schon dort spekulierte Teamkapitän Harry über ein mögliches Beiwohnen des Thronfolgers. "Ich denke, er wird versuchen, zu einigen Spielen zu fahren, wenn es sein Zeitplan erlaubt", verriet Harry nach dem Treffen und ergänzte: "Er ist ein großer Fußballfan, ich glaube, das hat er bei Aston Villa und jetzt bei England ziemlich deutlich gemacht."

Nicht nur William drückt der Mannschaft fest die Daumen – auch sein jüngster Sohn Prinz Louis (6) ist schon ziemlich im EM-Fieber. "Heute Morgen war ich mit den Kindern auf dem Schulweg. [...] Der beste Rat, den ich bekam, war, dass ihr doppelt so viel essen solltet, wie ihr normalerweise esst", erzählte der Sohn von König Charles III. (75) den Kickern über seinen Spross, wie Mirror berichtet. Diesen Ratschlag sollen die Jungs aber mit Vorsicht genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Harry Kane

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass William nach Deutschland kommt? Ja, ich hoffe, man kann ihn im Stadion erspähen! Nein, das ist für mich nichts Besonderes! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de