Firerose chillt nach Trennung von Billy Ray Cyrus im Studio

Lenkt sich Firerose so von der Trennung ab? Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die Sängerin und ihr Ehemann Billy Ray Cyrus (62) nach nur sieben Monaten Ehe scheiden lassen wollen. Bisher hat sich keiner der beiden dazu persönlich zu Wort gemeldet. Firerose verbringt die Zeit nach dem Ehe-Aus aber offenbar im Studio. Sie wurde auf einem Instagram-Foto verlinkt, das sie beim Aufnehmen von Musik zeigt. Die "After The Storm"-Interpretin repostete das Bild in ihrer Story und schrieb: "So ein besonderer Tag."

Warum die Beziehung der 34-Jährigen und Billy Ray scheiterte, ist unklar. E! News zufolge soll der Vater von Miley Cyrus (31) in den Scheidungsunterlagen "unüberbrückbare Differenzen" und "unangemessenes eheliches Verhalten" als Gründe angegeben haben. Seine Frau soll in einen Betrug verwickelt gewesen sein, von dem er nichts wusste. "Wenn er das gewusst hätte, [wäre er] den Bund der Ehe nicht eingegangen", heißt es.

Das Liebes-Aus der beiden Musiker dürfte viele Fans ziemlich überraschen. Erst im April teilte Firerose ein Hochzeitsfoto, unter dem sie ihrem Noch-Ehemann eine süße Liebeserklärung machte. "Vor sechs Monaten habe ich diesen Mann geheiratet. Das Leben ist nicht immer leicht, aber es hilft sicherlich, wenn dein Mann auch dein bester Freund ist", schrieb sie dazu. Auf ihrem Instagram-Profil tauchen neben diesem Bild nach wie vor viele weitere Schnappschüsse mit ihrem Ex auf. Auch er hat bisher noch alle gemeinsamen Fotos im Feed.

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Firerose noch persönlich zum Ehe-Aus melden wird? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich glaube, dass sie dazu nichts sagen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de