Denise Welch schwärmt von Schwiegertochter in spe Gabbriette

Denise Welch hat kürzlich ihre Begeisterung für ihre zukünftige Schwiegertochter Gabbriette Bechtel öffentlich geteilt. Das bekannte Model, das mit Denise' Sohn Matty Healy (35), dem Frontmann der Band The 1975, verlobt ist, soll laut DailyMail bei der Fendi-Show in Mailand für Furore gesorgt haben. Gabbriette lief in einer auffälligen schwarzen Netzbluse ohne BH, einem knielangen Rock und Lederstiefeln über den Laufsteg. Denise postete eine Story der beeindruckenden Show auf Instagram und kommentierte stolz: "Meine fabelhafte zukünftige Schwiegertochter Gabbriette lief heute bei Fendi in Mailand."

Die Verlobung von Matty und Gabbriette war letztes Jahr bekannt geworden und hatte für großes Aufsehen gesorgt. Matty, der einen individuellen Verlobungsring mit einem schwarzen Diamanten anfertigen ließ, soll seiner Familie die erfreuliche Nachricht bereits Wochen im Voraus mitgeteilt haben. Mama Denise hatte die Verlobung später in der TV-Show "Loose Women" bestätigt und fand ausschließlich lobende Worte für Gabbriette: "Sie ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünschen könnte."

Die Verbindung zwischen Denise und Gabbriette scheint besonders herzlich zu sein. Bereits an Weihnachten teilte die Familie ein Video, das das Trio fröhlich tanzend zeigt. Gabbriette, die einst als Sängerin der von Charli XCX (32) gegründeten Band "Nasty Cherry" bekannt wurde, hat sich mittlerweile erfolgreich als Model für renommierte Marken wie Marc Jacobs (61) oder Diesel etabliert und scheint für Denise eine echte Traumschwiegertochter zu sein.

Gabbriette Bechtel, Musikerin

Gabbriette Bechtel, Louis und Matty Healy und Denise Welch

