"Kampf der Realitystars" 2024: Wer soll das Finale gewinnen?

Heute Abend ist es endlich so weit: Der Sieger von Kampf der Realitystars 2024 wird gekürt! Noch acht Kandidaten sind im Rennen, doch nur einer von ihnen wird als glücklicher Gewinner aus der erfolgreichen Reality-TV-Show hervortreten. Im langersehnten Finale stehen sich Lilo von Kiesenwetter, Calvin Kleinen (32), Cecilia Asoro, Christoph Oberheide, Noah Bibble, Isi Glück, Nina Anhan und Chris Manazidis im Kampf um den Sieg in der Traumkulisse gegenüber. Doch wer von ihnen hat es verdient, sich den begehrten Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu holen? Stimmt jetzt unten ab!

Im Halbfinale vergangene Woche mussten der ehemalige Prince Charming-Kandidat Kevin Schäfer sowie die Zwillinge Heike und Heidi gehen – und somit ganz knapp vor dem Einzug ins große Finale der Show abreisen! Für Kevin kam sein Rauswurf jedoch nicht überraschend, wie er im Interview mit Promiflash ehrlich zugab. Trotz seiner korrekten Vorahnung, im Halbfinale die Sala verlassen zu müssen, war es für ihn nach der Entscheidung trotzdem eine große Enttäuschung. Er gesteht: "Es ist natürlich schon sehr schlimm, so kurz vor dem Ziel gehen zu müssen, aber ich bin es ja schon von anderen Shows gewohnt."

Die mittlerweile fünfte Staffel der beliebten Show barg für die Kandidaten und Zuschauer so einige Überraschungen und Highlights. Dazu zählte unter anderem der heiße Flirt zwischen dem Rapper Calvin und der Ex-GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj. Das Ganze endete jedoch in ihrem dramatischen Rauswurf seitens der Produktion. Der 32-Jährige scheint mehr Glück im Spiel als in der Liebe zu haben, da er nach dem Safety-Spiel im Halbfinale geschützt war und sich somit sein Ticket für das Finale sichern konnte.

