Nach Verlobung: Matty Healy und Gabbriette in NYC gesichtet

Matty Healy (35) und Gabbriette Bechtel sind frisch verlobt. Die Influencerin teilte die Neuigkeit erst vor wenigen Stunden auf Social Media mit einem Bild ihres prunkvollen Klunkers. Nun wurden die Turteltauben erstmals nach Bekanntgabe ihrer Verlobung gemeinsam in New York gesichtet, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Schwer bepackt laufen der The-1975-Musiker und seine Liebste durch die Straßen des Big Apples. Es scheint, als würden die beiden irgendwo hinreisen. Denn Matty präsentiert sich in Jogginghose und Sweatshirt. Dazu kombiniert er ganz lässig einen Rucksack, den er über seiner rechten Schulter hängen hat. Gabbriette hat offenbar ein paar mehr Kleidungsstücke im Gepäck, denn sie zieht sogar einen Koffer hinter sich her. Mit von der Partie: ihr Diamantring.

Neben Matty und Gabbriette freut sich auch noch eine weitere Person über die baldige Eheschließung des Liebespaares: die Mutter des 35-Jährigen. In der TV-Show "Loose Women" machte sie deutlich, wie glücklich sie über die Verlobte ihres Sohnes sei. Gabbriette sei alles, was sich Denise Welch von einer zukünftigen Schwiegertochter wünschen würde. Obwohl sie schon länger gewusst habe, dass ihr Sohnemann seiner Partnerin bald die Frage aller Fragen stellen würde, habe sie den genauen Zeitpunkt erst erfahren, als sie die Instagram-Story ihrer Schwiegertochter in spe gesehen habe.

Bereits im September vergangenen Jahres tauchte ein Video der Musiker auf, in dem deutlich sichtbar wurde, dass die beiden nicht die Finger voneinander lassen können. Es folgte der erste Familienbesuch und nun schlussendlich die Verlobung. Gabbriette verriet E! News, welche Leidenschaft die Turteltauben schon von Beginn an miteinander verbunden hat: "Ich glaube, wir mögen beide gutes Essen. Er hat mir viel über Essen beigebracht." Fest steht also: Auch bei Stars wie Matty und Gabbriette geht Liebe offenbar durch den Magen!

Denise Welch und Matty Healy

Gabbriette Bechtel, Influencerin

