"Sehr bald": Angelina Pannek präsentiert ihren Babybauch!

Es dauert nicht mehr lange bei Angelina Pannek (32)! Aktuell ist sie in der Endphase ihrer dritten Schwangerschaft. Die werdende Mama teilt mit ihren Followern auf Instagram ein süßes Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Pannek (37) ihren Babybauch festhält. Ihren Beitrag kommentiert die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit "Sehr bald" und einem Sanduhr-Emoji. Mit ihrem Mann hat sie schon zwei gemeinsame Kinder, bald krönen sie ihr Glück mit dem dritten Baby.

Bei der dritten Schwangerschaft scheint ihr Bauch am größten zu sein, wie Angelina bereits im Netz ihrer Community erzählte. Dabei kommentierte sie, dass ihr Bauch "wächst und wächst". Schon im März stellte die 32-Jährige in einem Clip fest, dass ihr Bauch schnell am Wachsen ist und fügte am Ende hinzu: "Ich glaube, in der ersten Schwangerschaft war mein Bauch ungefähr so am Ende. Also wir schauen mal, wo es noch hingeht." Ihre Fans freuen sich scheinbar über die Updates und kommentieren fleißig. Einer von ihnen schwärmt: "Aufregend! Wünsche dir alles Liebe!"

Weitere Informationen behält das Paar für sich. Das Geschlecht möchte Angelina noch nicht teilen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich habe da jetzt nicht so das Bedürfnis danach." Für einen passenden Vornamen haben sie sich schon entschieden – doch ihre Follower müssen sich auch diesbezüglich wohl noch bis nach der Geburt gedulden. Die Influencerin sei nicht der Typ, der auf Social Media alles zur Schau stellen möchte und mit rosa oder blauen Farben etwas verkündet.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

