Vor Finale: Sie müssen "Kampf der Realitystars" verlassen!

Kampf der Realitystars geht in die letzte Runde! In der finalen Vorrunde spielen die Realitystars um den Einzug ins Finale. Die Drei, mit der schlechtesten Leistung, müssen um ihren Platz in der Show bangen und fliegen womöglich raus. Beim Spiel "Wörtersuche" ist TikToker Noah derjenige mit der Bestzeit – und der Erste, der sich über den Einzug ins Finale freuen darf! Nach ihm folgen Christoph Oberheide, Calvin Kleinen (32) und Cecilia Asoro. Um ihre Plätze bangen müssen Lilo von Kiesenwetter, Isabel Glück und Nina Anhan. Doch damit nicht genug: Die drei sollen sich nun auf einen Namen einigen, der in der Villa bleiben darf. Mit dem Argument, dass Lilo die ältere Generation vertreten soll, sind Isi und Nina die beiden, die die Chance auf die Krone verloren haben.

So glücklich die restlichen fünf Kandidaten auch sind, so schnell ist ihre Freude wieder verflogen. Denn: Es dürfen doch nur drei Kandidaten ins Finale! Alle Mitstreiter werden nach und nach in die Chefetage geschickt und müssen dort im Rahmen einer geheimen Wahl Punkte an die Leute verteilen, die sie persönlich im Finale sehen. Nachdem alle fertig sind und ihre Punkte verteilt haben, verkündet Lilo die Ergebnisse. Calvin ist der erste Realitystar, der in das Finale von "Kampf der Realitystars 2024" ziehen darf! Nach ihm folgen seine Kolleginnen Cecilia und Lilo. Für Christoph und Noah ist der Traum leider geplatzt. Vor allem Noah setzt das zu. Keiner der Kandidaten hat ihm Punkte gegeben.

Auch für YouTuber Chris Manazidis musste der Traum vom Realitystar des Jahres platzen. Direkt am Anfang der Folge erfuhr er die traurige Nachricht, dass er die Show verlassen muss.⁣ Es wurde ein Telefon aufgestellt, an welches die acht Kandidaten nacheinander gehen mussten. Wer es am schnellsten an das klingelnde Telefon geschafft hatte, durfte anfangen. Cecilia war die Erste und durfte sich jemanden aussuchen, der dann gesichert ist. Dies ging so weiter, bis der Letzte übrig blieb.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

RTLZWEI Noah Bibble bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

