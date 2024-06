Wie Rod: Wird David Beckham bald auch zum Ritter geschlagen?

Der britische Rockstar Rod Stewart (79) wurde 2016 auf Empfehlung von Queen Elizabeth II. (✝96) von Prinz William (41) zum Ritter geschlagen – diese Ehre soll schon bald einem weiteren Herren zuteilwerden, erwähnt der "Da Ya Think I’m Sexy?"-Interpret bei einem Besuch der The King's Foundation. "Penny [Lancaster] und ich fühlen uns sehr geehrt, Botschafter des King's Trust zu sein", erklärt er in einem Video, das auf X kursiert, und fügt hinzu: "Ich fühle mich auch sehr geehrt, ein Ritter zu sein und David (49), du bist auch bald dran." Wie auf Social Media berichtet wurde, habe es daraufhin aus dem Publikum viel Gelächter gegeben.

Dabei scheint der Ritterschlag für den Fußballstar doch wohl gar nicht so abwegig. David Beckham und König Charles (75) stehen sich seit vielen Jahren sehr nahe. Zudem wurde Anfang Juni bekannt, dass er von nun an, ebenso wie Rod, als Botschafter der The King's Foundation fungieren wird. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der King's Foundation und die Möglichkeit, die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation bekannter zu machen", erklärte David laut People in einem Statement. Der Sportler sei von der "Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation Seiner Majestät" inspiriert und es sei nun seine persönliche Mission, mehr darüber zu lernen.

Rod, der sich seine Ehrung bereits vor acht Jahren verdiente, sieht diese bis heute nicht als Selbstverständlichkeit. "Du solltest dich nicht darauf ausruhen. Ich betrachte das als absolute Ehre und als etwas, das man fortführen sollte", erklärte er im Interview mit der Rheinischen Post. Engagement für wohltätige Zwecke sei daher sehr wichtig. Er betonte: "Das ist, was es bedeutet, ein Ritter zu sein: etwas zu tun, Leuten zu helfen."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und David Beckham, The King's Foundation Charity Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart, Ritter und Botschafter der The King's Foundation

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass David auch bald zum Ritter geschlagen wird? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube, David wird schon bald ein wahrer Ritter sein! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de