100.000 Euro für den Sieger: Das planen die GNTM-Finalisten

Am Donnerstag ist es endlich so weit: Das große Finale von Germany's Next Topmodel steht an! Erstmals werden in dem Showdown gleich zwei Sieger von Modelmama Heidi Klum (51) gekürt – ein Mann und eine Frau. Promiflash traf die Finalisten vor dem Mega-Event und hakte mal nach: Was haben sie eigentlich mit der fulminanten Siegprämie von 100.000 Euro vor? Die Antwort darauf bekommt ihr im Video!



