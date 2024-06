Erstes Männermodel: Er gewinnt "Germany's Next Topmodel"

Finale bei Germany's Next Topmodel! In der 19. Staffel der Castingshow durften sich erstmals Männer bewerben, um mit einem Sieg auf das Cover der deutschen Harper’s Bazaar zu kommen. Im großen Finale hat Heidi Klum (51) die Qual der Wahl zwischen Linus Weber und Jermaine Kokoú Kothé. Dann lässt die Modelmama auch schon die Bombe platzen: "Jetzt verkünde ich den ersten männlichen Sieger von 'Germany's Next Topmodel' [...] Es ist Jermaine!" Der 20-Jährige fängt vor Freude an zu weinen.

Damit belegt Linus den zweiten Platz bei GNTM. Zuvor mussten sich auch schon die Zwillinge Luka und Julian Cidic im großen Finale geschlagen geben. Beim Fußball-Shooting mit Bastian Schweinsteiger (39) konnten sie Heidi nicht mit ihrer Leistung überzeugen. Die Models mussten die geschossenen Bälle von Schweini halten und dabei auch noch gut aussehen.

Die Promiflash-Leser hätten Linus den Sieg am meisten gegönnt. Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 13. Juni, 19:12 Uhr], stimmten 483 von insgesamt 939 Personen dafür ab, dass Linus sich den Titel schnappen sollte. Damit hat er 54 Prozent aller Leser auf seiner Seite. Die Fans sehen Jermaine auf dem zweiten und die Zwillinge Luka und Julian auf dem letzten Platz.

ProSieben / Michael de Boer Jermaine Kokoú Kothé, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben / Michael de Boer Linus Weber, GNTM-Kandidat 2024

