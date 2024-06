Ihn wollen die Zuschauer als ersten männlichen GNTM-Sieger!

Heute Abend ist es so weit! Das große Finale der diesjährigen Germany's Next Topmodel Staffel steht vor der Tür. Erstmals durften sich dieses Jahr auch Männer bei Heidi Klums (51) Show bewerben. Somit wird es dieses Jahr nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch einen Gewinner geben. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 13. Juni, 19:12 Uhr], gibt es einen bestimmten männlichen Kandidaten, den die Zuschauer bereits als Sieger sehen. Mit 483 Stimmen von insgesamt 939, und somit 54 Prozent, ist es Linus, dem die Zuschauer den Sieg am meisten gönnen. Nach ihm folgt Jermaine und den letzten Platz belegen die Zwillinge Luka und Julian.

Doch nicht nur die Zuschauer sehen Linus als Finalisten. Bereits Kilian Kerner lobte die Leistung des 25-Jährigen gegenüber RTL: "Bei den Jungs sehe ich Linus ganz, ganz weit vorne. Er ist ein tolles Model, das viel schaffen kann." Und tatsächlich: Nun steht der Berliner im Finale. Doch wer sind eigentlich die Frauen, die neben den Jungs um die Krone kämpfen dürfen? Auch die aus Nürnberg stammende Xenia Tsilikova, Lea Oude und Fabienne Urbach haben noch die Chance "Germanys Next Topmodel" 2024 zu werden.

Zwei Kandidaten haben es leider nicht geschafft und mussten die Show kurz vor dem Finale verlassen: "Es tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich und das bedeutet auch, dass du leider nicht im großen Finale stehst", sagte Heidi zu Frieder und Grace. Doch diese blicken positiv in die Zukunft: "Ich war dabei und hatte eine gute Zeit und das ist es, worauf es ankommt."

ProSieben/Michael de Boer Linus Weber, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / graciezakk Grace Zak, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

