Flop? "Kampf der Realitystars"-Finale verliert an Zuschauern

In den vergangenen Wochen kämpften mehr oder weniger bekannte Gesichter der deutschen TV-Welt bei Kampf der Realitystars um ein sattes Preisgeld von 40.000 Euro. Am Ende konnte sich jedoch nur einer von ihnen gegen den Rest durchsetzen: Calvin Kleinen (32) nahm den Pott mit nach Hause. Doch so fulminant das Finale auf den Bildschirmen auch wirkte, in Sachen Zuschauerzahlen scheint das Format zuletzt einen Dämpfer bekommen zu haben. Wie Quotenmeter berichtet, sank die Reichweite von "Kampf der Realitystars" überraschend auf 620.000 Menschen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Show einen Marktanteil von sechs Prozent erzielen.

Dass Calvin am Ende den großen Gewinn für sich behaupten konnte, scheint die Fans, die zur letzten Folge eingeschaltet hatten, jedoch ganz besonders gefreut zu haben. Das zeigten die zahlreichen Kommentare in den sozialen Medien. "Puh, war das spannend! Ein verdienter Sieg für Calvin" oder auch "War eine coole Staffel – Calvin geht immer klar, von daher ein guter Sieger! Hoffe, er hat mit Lilo einen draufgemacht danach", schrieben einige User anschließend auf der Onlineplattform X. Vor allem, dass der gebürtige Aachener die Zweitplatzierte Cecilia Asoro schlussendlich noch abhängen und ihr den Sieg vor der Nase wegschnappen konnte, traf auf viel Zuspruch.

Bevor es im Finale um alles ging, mussten noch einige der verbleibenden Kandidaten die ungewollte Heimreise antreten. Nach dem Spiel mit dem Titel "Wörtersuche" hatten sich zuallererst Schlagersängerin Isabel Glück und Influencerin Nina Anhan aus der Sala am Traumstrand von Thailand verabschieden müssen. Nur kurz darauf folgten auch noch zwei weitere Anwärter auf den Titel "Realitystar des Jahres": TikToker Noah und Schauspieler Christoph Oberheide.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Calvin Kleinen in der letzten "Kampf der Realitystars"-Entscheidung

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die letzten Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr das große Finale von "Kampf der Realitystars" geschaut? Nee, das ist nichts für mich... Ja, aber natürlich doch! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de