Nach der Trennung von Fynn: Jennifer Saro datet wieder!

Als Bachelorette hatte Jennifer Saro (28) einst nach der großen Liebe gesucht – und diese am Ende auch in Fynn Lukas Kunz (26) gefunden. Für die Ewigkeit sollte ihre Beziehung dennoch nicht sein: Erst Anfang des Jahres verkündeten die Influencerin und der Datingshow-Kandidat, dass sie fortan wieder getrennte Wege gehen. Umso mehr werden die Fans der ehemaligen Rosenkavalierin aktuelle News freuen, die sie nun in ihrer Instagram-Story teilt. Auf die Frage eines neugierigen Followers, ob sie wieder vergeben sei, entgegnet Jenny zunächst nur: "Nicht vergeben, Daten, ja."

Dass sie aktuell wieder ein aktiveres Datingleben zu haben scheint, soll jedoch auch so einige Regeln mit sich bringen. Wie die Mutter eines Sohnes weiter verrät, will sie sich nicht einfach nur so in die nächstbeste Beziehung stürzen – und das auch aus einem guten Grund. "Ich bin erst in einer Beziehung, wenn ich mir ganz sicher bin mit der Person", schreibt sie deswegen weiter und ergänzt: "Ich gebe mich auch nicht mit weniger zufrieden, weil dann brauche ich keinen Mann an meiner Seite." Statt einfach nur irgendeinen Partner an ihrer Seite zu haben, wünsche Jennifer sich einen Mann, der zugleich auch ihr "bester Freund" sei, jemand, mit dem sie "über alles reden kann und auch will".

Nachdem die 28-Jährige im vergangenen Jahr die Rosen an die liebeshungrigen Singlemänner verteilt hatte, wird in diesem Jahr wieder eine neue Dame in ihre Fußstapfen treten. Mit Stella Stegmann (26) übernimmt diese Rolle zum allerersten Mal eine queere Frau.Das bedeutet, dass die Beauty, die bereits bei der deutschen Version von Too Hot To Handle nach der Liebe gesucht hatte, sowohl Männlein als auch Weiblein daten wird. Über die überraschende Neuerung sprach Jennifer bereits vor einigen Tagen auf dem Lascana Summer Event mit Promiflash. "Ich finde es sehr cool, dass sie queer ist", erklärte sie dazu.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saros Coachella-Look 2024

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

