Nanu! Was ist denn hier mit Bradley Coopers Bart passiert?

Die Fans kennen den Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper (49) eigentlich mit einem lässigen Dreitagebart, den er in Filmen wie "A Star is Born" als eines seiner Markenzeichen trägt. Bei einem Spaziergang in New York City war er Montagnachmittag aber kaum wiederzuerkennen. Wie die neuen Aufnahmen des Beaus zeigen, hat er seinen Bartstil vollkommen verändert! Besonders auffällig an seinem Vollbart ist nun die Kinnpartie. Diese wurde komplett wegrasiert, während der Rest seiner Gesichtsbehaarung völlig normal aussieht.

Der 49-Jährige trug bei seinem entspannten Ausflug ein trendiges Hemd mit weißen Mustern, eine Jeans und graue Turnschuhe. In Kombination mit seiner Sonnenbrille und dem ungewöhnlichen Bart dürfte der ehemalige "Sexiest Man Alive" so von vielen Fans unerkannt geblieben sein. Wieso er diese Typveränderung umsetzte, ist aktuell nicht bekannt. Vorstellbar wäre, dass er seinen Look einer neuen Filmrolle angepasst hat oder einfach ganz persönlich, für sich diese Änderung anstrebte.

Der US-Amerikaner, der in der Vergangenheit bereits für den Oscar nominiert wurde, war in den letzten Wochen bei verschiedenen Events privat als Besucher zu sehen. In vielen Fällen begleitete ihn dabei Gigi Hadid (29), die derzeit die Freundin an der Seite des Regisseurs ist. So gab es vor ein paar Tagen Sichtungen der beiden, wie sie ein Musikfestival im Napa Valley besuchten. Den Verliebten war dabei deutlich anzusehen, wie viel Spaß sie hatten. Außerdem unterstützten sie Gigis enge Freundin Taylor Swift (34) im Publikum bei ihrer "The Eras Tour" in Paris. Videoaufnahmen des Abends zeigen, wie das Pärchen ausgelassen mit Travis Kelce (34) sang und tanzte.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

