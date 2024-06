Ryan Gosling bereut diese beliebte Szene in "La La Land"!

Hollywood-Beau Ryan Gosling (43) zeigte zuletzt in dem Kinohit Barbie, dass er nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern ein ebenso bemerkenswerter Sänger ist. Von seinem Talent als Musical-Darsteller durften sich seine Fans schon in dem Kultfilm "La La Land" überzeugen, was ihm eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler einbrachte. Trotzdem offenbart Ryan jetzt gegenüber dem WSJ. Magazine, dass er eine bestimmte Szene in dem Film bereut: "Es gibt einen Moment, der mich verfolgt, wo wir tanzen, Emma Stone (35) und ich. Und ich wusste nicht, dass dies das Poster für den Film werden würde".

Die abendliche Straßentanzszene mit Emma wurde so berühmt, dass sie die Produktion für die Werbeplakate verwendete. Der 43-Jährige erinnert sich: "Wir sollten unsere Hände hochhalten und ich dachte, es wäre cool, meine Hand so zu halten." Statt seine Hand gerade nach oben zu strecken, hielt er sie flach in der Luft. Er merkt an, dass obwohl ihm alle gesagt haben, dass das nicht cool sei, er sich sicher war, dass es so besser aussehe. "Es hat einfach die Energie zerstört", ergänzt er seine Ausführungen. Er selbst nennt seine Handbewegung schließlich spaßend die "La La Hand". Er scheint demnach mit einer Mischung aus Reue und Humor auf diesen Moment zurückzublicken.

Der einstige "Mickey Mouse Club"-Star genoss bereits in seiner Kindheit eine Ballettausbildung und auch als Erwachsener besuchte er gelegentliche Tanzkurse. Offenbar diente ihm diese Erfahrung schon als eine wunderbare Vorbereitung für seine späteren Rollen in Musicals. Im Laufe seiner Karriere lernte er 2012 beim Filmdreh schließlich seine Schauspielkollegin und heutige Ehefrau Eva Mendes (50) kennen. Mit ihr ist er heute glücklich verheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter, namens Esmeralda und Amada.

Landmark Media Press and Picture Emma Stone und Ryan Gosling in "La La Land"

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

