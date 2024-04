Eva Mendes schwärmt: So wertvoll ist Ryan Gosling am Filmset

Eva Mendes (50) ist voller Bewunderung für Ryan Gosling (43). Die Schauspieler lernten sich 2012 am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennen und verliebten sich prompt ineinander. Nun erinnert sich die "Ghost Rider"-Darstellerin an die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner am Set. "Die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Engagement für sein Handwerk, wie er alles so gut wie möglich machen will – das bedeutet auch, dass er seine Co-Stars so gut wie möglich machen will", schwärmt Eva im Interview mit Today. Sie fügt hinzu: "Leider, oder glücklicherweise, gibt es nur einen Ryan, also habe ich danach so ziemlich aufgehört zu schauspielern."

Auch Ryan schwärmte bereits von der gemeinsamen Arbeit. "Bevor ich sie kannte, hatte ich nicht gedacht, dass ich Kinder wollte. Aber nachdem ich Eva kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass ich einfach nur ohne sie keine Kinder haben wollte", berichtete er GQ. Mit seinem Co-Star eine Familie zu spielen, habe ihm großen Spaß bereitet. Es habe für den "La La Land"-Darsteller einen Punkt während des Drehs gegeben, an dem er sich wünschte, aus dem Schauspiel würde Realität: "Mir wurde klar, dass dies ein Leben wäre, über das ich mich wirklich glücklich schätzen könnte."

Aus diesem Wunsch ist mittlerweile Realität geworden. Nur zwei Jahre nach der Zeit am Set kam ihre Tochter Esmeralda zur Welt, weitere zwei Jahre darauf machte ihre zweite Tochter Amada das Familienglück komplett. Verheiratet sind Eva und Ryan offiziell nicht – Gerüchten zufolge soll das Paar sich jedoch 2022 heimlich das Jawort gegeben haben. "Sie hatten eine geheime Hinterhof-Hochzeit in ihrem Haus in Los Feliz", hat vor wenigen Tagen ein Insider laut InTouch berichtet.

Eva Mendes, Schauspielerin

Ryan Gosling, 2024

