Sabrina Carpenter im GNTM-Finale: Die Fans haben Mitleid

Das Finale von Germany's Next Topmodel ist wieder für einige Überraschungen gut – so performte bereits Popstar Sabrina Carpenter (25) ihren Song "Espresso". Doch bei dieser Gesangseinlage bleibt es nicht, denn die Sängerin nimmt auch noch Platz auf der Couch mit Heidi Klum (51). Die Fans haben einen kleinen Déjà-vu-Moment, denn vor einigen Jahren saß Moderator Thomas Gottschalk (74) genauso verloren neben der Modelmama. "Oh meine Güte, die Arme ist so verwirrt", "Ich hoffe Sabrina liefert uns heute ein Thomas-Gottschalk-im-Hochzeitsfinale Meme" oder "Sabrina, ich werde dich da rausholen", schreiben einige User auf X.

Dabei fing alles ziemlich harmlos an – denn beim Opening trällerte Heidi in diesem Jahr nicht, sondern überließ das dieses Mal echten Sängern. Fans können sich sicher noch an den legendären Moment erinnern, als die 52-Jährige 2022 neben ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) den Opener-Song "Chai Tea With Heidi" zum Besten gab – samt Klavierbegleitung. In diesem Jahr hat sie aber schnell Entwarnung gegeben: "Ich weiß, wie sehr ihr euch eine weitere Gesangseinlage gewünscht hättet, aber ich dachte, das überlasse ich doch lieber einem Profi!"

In wenigen Stunden ist 19. Staffel vorbei und die Modelmama kürt zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte gleich zwei Sieger – einen Mann und eine Frau. Im Vorfeld verrieten die Finalisten im Promiflash-Interview, was sie mit der Siegerprämie von 100.000 Euro machen würden. "Also einen Teil würde ich auf jeden Fall meinen Eltern geben. Meine Mama wird dieses Jahr 60 und möchte gern nach Südafrika, deswegen würde ich ihr gern mit ihrem Freund zusammen die Reise schenken", erzählte unter anderem Lea Oude.

