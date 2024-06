Verlobter wird vermisst: Amber Portwood meldet sich zu Wort!

Seit einigen Tagen wird der Verlobte von Amber Portwood (34) nun schon vermisst. Bisher hat Amber zu den Ereignissen gegenüber den Medien geschwiegen, doch weil von Gary immer noch jede Spur fehlt, ist der ehemalige Teen Mom-Star anscheinend am Verzweifeln. In einem YouTube-Video der Streamerin Elle Bee meldet die zweifache Mutter sich jetzt zu Wort. "Das ist eine große Sache. Niemand hat bis jetzt von ihm gehört oder ihn gefunden. Ich tue mein Bestes, nicht an das Schlimmste zu denken. Ich hab in drei Tagen nichts gegessen und nur eine Stunde geschlafen. Seine Eltern sind sehr besorgt, alle sind sehr besorgt. Ich mache mir auch große Sorgen", erklärt sie. Hinzu kommt, dass er in einem Berggebiet verschwunden ist. "Er ist nie vorher in den Bergen gefahren. Das macht uns große Angst", meint Amber ehrlich.

Nachdem sie Gary bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte, veröffentlichten die Beamten ein Statement, in dem sie von einem Streit zwischen dem Vermissten und Amber berichteten. Das lehnt der Realitystar vehement ab. Im Stream erklärt sie, dass es keinen Streit gegeben habe. "Wir hatten nie explosive Streitereien. Wir sind sehr verliebt. Dieser Mann hat um meine Hand angehalten, hat mir gesagt, er möchte mit mir zusammen sein. Er hat mich nie auf furchtbare Weise angefasst, ich habe ihn nie auf furchtbare Weise angefasst. Wir schreien uns nicht an", fügt sie dann noch hinzu.

Schon in der Vergangenheit kam Amber mit der Polizei in Berührung. Zuletzt im Jahr 2019, als sie selbst wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde. Damals soll sie ihren Ex-Partner Gary Shirley mit einem Messer bedroht haben, während ihr gemeinsamer Sohn anwesend war. Sie wurde deswegen damals zwar nicht hinter Gittern gesteckt, verlor aber dennoch das Sorgerecht für ihren jüngsten Sohn. Amber beteuerte im Stream allerdings: "Ich habe mich vor langer Zeit geändert. Okay, das müsst ihr einfach verstehen. Hört mir bitte einfach zu, ich bin jetzt eine ehrliche Person!"

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Juli 2021

Getty Images Andrew Glennon und Amber Portwood im August 2017

