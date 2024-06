Wegen Bens J.Lo-Krise: Ex Jennifer Garner sorgt sich um Kids

Seit Wochen reißen die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Ben Affleck (51) und seiner Ehefrau Jennifer Lopez (54) nicht ab. Vor allem eine soll das gehörig gegen den Strich gehen: Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52)! "Jennifer fühlte sich von Bens Beziehung mit J.Lo überrumpelt", verrät jetzt eine Quelle gegenüber Fox News Digital und fügt außerdem hinzu: "Sie mag es nicht, wenn ihre Kinder so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, und das war schwer für sie."

Ist das etwa auch der Grund, warum die 52-Jährige ihren Ex und Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder bei seinen angeblichen Eheproblemen unterstützt? "Jennifer ermutigt Ben dazu, an seiner Ehe mit J.Lo zu arbeiten. Sie unterstützt seine Ehe voll und ganz und wünscht sich nichts mehr, als dass er glücklich ist", verriet eine Quelle bereits gegenüber Us Weekly. Dabei denkt Jennifer besonders an ihre Kinder, wie ein weiterer Informant im Interview mit People wissen wollte: "Sie möchte, dass er glücklich und gesund ist, damit er der bestmögliche Vater sein kann."

J.Lo hingegen kann gut und gerne auf die Tipps der Schauspielerin verzichten. "J.Lo hasst es, dass Ben zu Jen geht, um Rat und emotionale Unterstützung zu bekommen. Sie will Jens Input nicht!", offenbarte bereits ein Insider im Interview mit Mirror. Das soll die "On The Floor"-Interpretin ihrem Mann auch schon recht deutlich klargemacht haben. "Sie hat Ben gesagt, dass Jen sich von ihm fernhalten und sich aus ihrem persönlichen Drama heraushalten soll", berichtet der Informant.

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Jennifer besorgt ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, so schlimm ist es doch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de