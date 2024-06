Backstage-Einblicke: Das ging beim großen GNTM-Finale schief

Am Donnerstagabend flimmerte das Finale von Germany's Next Topmodel über die deutschen TV-Bildschirme. Neben Lea Oude konnte sich mit Jermaine Kokoú Kothé in diesem Jahr auch zum allerersten Mal überhaupt ein männliches Model den Titel schnappen. In einer fulminanten Show mussten die verbleibenden Anwärter zuvor noch mal alles geben – und das live. Dabei soll auch das ein oder andere schiefgelaufen sein. "Also da gab es vielleicht einen Fehler, aber ihr wisst ja nicht, wie die richtige Choreo war", meint Gewinner Jermaine im Anschluss an das Finale gegenüber Promiflash und ergänzt: "Solange es gut aussah, war alles perfekt."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs will der Hesse den Fans der beliebten Castingshow auch weitere Einblicke in den Backstage-Bereich nicht vorenthalten. Vor allem eine Sache scheint da während der Aufzeichnung wohl für so einige Lacher gesorgt zu haben. "In die Latexanzüge reinzukommen, war wirklich schwierig. Dass das auch richtig im Schritt sitzt und nicht komisch aussieht – das war ganz lustig." Dem kann auch Lea nur zustimmen. "Wir wurden eingesprüht mit so einem Latexzeug. [...] Ich kann mir vorstellen, dass das ganz witzig aussah, wie wir uns da alles eingeschmiert haben und in die Anzüge reingeflutscht sind", erklärt sie sichtlich amüsiert über den Moment hinter den Kulissen.

Während Heidi Klum den Zuschauern auch in diesem Jahr mal wieder eine Show der Extraklasse bieten wollte, schien das laut vieler Kommentare nicht ganz gelungen zu sein. Bereits während des Finales meldeten sich einige Stimmen auf X zu Wort. "Das ist das mit Abstand cringeste, weirdeste und trashigste aller GNTM-Finale und aller, die noch kommen werden" oder auch "Die Finalisten müssen da gerade echt peinlich auf dem Laufsteg tanzen? Es wurde ein neues Cringe-Level freigeschaltet", waren nur einige der niederschmetternden Beiträge zur Liveschalte.

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

