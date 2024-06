Das haben die GNTM-Sieger Lea und Jermaine von Heidi gelernt

Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel ist zu Ende. Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé sind die glücklichen Sieger und können sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro und ihr Gesicht auf dem Cover der Harper's Bazaar freuen. Doch was nehmen sie von ihrer Zeit bei GNTM mit – konnten sie sich die eine oder andere Sache von Heidi Klum (51) abschauen? Das verraten die beiden bei der Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash. "Ich glaube, ich habe mir von Heidi auf jeden Fall ihre positive Art abgeschaut, weil sie immer happy ans Set gekommen ist", erzählt Jermaine und fügt hinzu: "Egal, wie lange wir manchmal am Set waren, diese Frau war wirklich immer auf den Punkt und da." Lea stimmt ihm zu und schwärmt von Heidis "unbeschreiblicher" Energie: "Das ist eine superschöne Art und wenn man das selber entwickeln kann – ich wünschte es, ich versuche es, aber Heidi ist da noch mal eine andere Hausnummer."

"Diese Frau ist superlange im Business und hat es einfach in Deutschland und international geschafft", nimmt sich Jermaine außerdem Heidis Ehrgeiz zum Vorbild. Auch Lea teilt eine weitere Sache, die sie sich dank der Modelmama angewöhnt habe. "Ich weiß, dass Heidi schöne Hände und Füße liebt, deswegen war das immer das Ding, worauf ich sehr geachtet habe, was sie ja auch selber immer macht." Darüber wäre die 51-Jährige sicher besonders froh. Staffel für Staffel predigt sie ihren Schützlingen, wie wichtig eine gute Körperspannung sei. Lea ist da ganz auf Heidis Seite: "Sie hat auch recht. Das sieht einfach schöner aus."

Nun müssen Heidis Schützlinge sich allein in der Modelwelt beweisen und ihr Gelerntes bestmöglich umsetzen. Den einen oder anderen Plan für die Zukunft haben die beiden jedenfalls schon geschmiedet: "Wir laufen im Juli für Kilian Kerner. Mein Plan ist auf jeden Fall, auch international zu gehen", plaudert Jermaine in der Pressekonferenz aus.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Lea Oude bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Lea und Jermaine sich auch in der internationalen Modelbranche behaupten können? Ich denke schon. Sie haben auf jeden Fall das Potenzial dafür. Glaube nicht. Meistens hört man ja nicht mehr so viel von den Gewinnern... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de