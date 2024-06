Heim-EM geht los: Wer ist der heißeste Kicker im DFB-Kader?

Die Fußball-EM in Deutschland steht kurz bevor! Fans können heute in den Stadien und vor den Fernsehbildschirmen mitfiebern – dabei gibt es nicht nur fußballerisch, sondern auch optisch was zu gucken. Insgesamt befinden sich 26 Spieler im Kader, darunter junge Neuzugänge wie Leverkusen-Kicker Florian Wirtz (21) und Hoffenheim-Bekanntheit Maximilian Beier. Sehen lassen können sich spielerisch und optisch auch Spieler wie Mittelfeld-Könner Leroy Sané (28) und sein Bayern-Kollege Jamal Musiala (21). Völlig überraschend ist auch Emre Can (30) in diesem Jahr dabei. Er springt für Aleksandar Pavlović (20) ein, der aufgrund einer Mandelentzündung ausfällt.

Im Kader befinden sich nicht nur jüngere Fußballstars. Mit Torwart Manuel Neuer (38), Stürmer Thomas Müller (34) und Mittelfeldspieler Toni Kroos (34) befinden sich drei Männer im Team, die als Weltmeister aus dem Jahr 2014 bereits in die Geschichte eingegangen sind. Nicht zu vergessen sind die ambitionierten Stürmer Niclas Füllkrug (31), Kai Havertz und Deniz Undav, die in diesem Jahr so viele Tore wie möglich schießen wollen.

Einige der Kicker auf dem Feld sind bereits vergeben. So sind Kai und Manuel in ihren Beziehungen glücklich. DFB-Fußballer Joshua Kimmich (29) ist seit 2022 mit seiner langjährigen Partnerin Lina verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Barcelona-Star und DFB-Kapitän İlkay Gündoğan (33) ist seit 2022 mit seiner Sara verheiratet – die beiden sind Eltern eines Sohnes. Welcher der Nationalspieler gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Florian Wirtz, Fußballspieler

Getty Images Manuel Neuer, November 2023

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

Getty Images Toni Kroos und İlkay Gündoğan im Juni 2024

Getty Images Joshua Kimmich bei einer PK

Getty Images Emre Can im Oktober 2023

Wen findet ihr am heißesten? Manuel Neuer. Marc-André ter Stegen. Oliver Baumann. Waldemar Anton. Benjamin Henrichs. Joshua Kimmich. Robin Koch. Maximilian Mittelstädt. David Raum. Antonio Rüdiger. Nico Schlotterbeck. Jonathan Tah. Robert Andrich. Chris Führich. Pascal Groß. İlkay Gündoğan. Toni Kroos. Jamal Musiala. Emre Can. Leroy Sané. Florian Wirtz. Maximilian Beier. Niclas Füllkrug. Kai Havertz. Thomas Müller. Deniz Undav. Ergebnis anzeigen



