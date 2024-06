Hochzeit und Baby: Das planen Cosimo Citiolo und Nathalie!

Seit dem vergangenen Jahr gehen Cosimo Citiolo (42) und Nathalie Gaus als verlobtes Liebespaar durchs Leben. Allzu lange dürfte die Hochzeit der beiden Realitystars wohl nicht mehr auf sich warten lassen. "Wir sind schon fleißig am Planen, aber ja, es wird eine große Hochzeit in Italien, und das braucht sehr viel Planung. Deswegen entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, weiß man noch nicht", äußert sich die Brünette im Interview mit RTL. Für die Zukunft hat sich das bekannte Paar offenbar einiges vorgenommen. "Die will Hund, die will Baby, die will Haus, die will alles in einem Jahr", berichtet der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer.

Erst vor wenigen Wochen ging der DSDS-Kultkandidat genauer auf ihre Pläne für die Hochzeit ein. "Ein Schloss, ein Pferd, einen Esel, hat sie gesagt, hat sie mir versprochen. Denn Esel bringen Glück! Wenn man ihn streichelt, kommt Geld aus dem Popo raus", gab Cosimo im RTL-Interview preis und fügte noch hinzu: "Ich werde auf jeden Fall etwas Geiles anziehen. Metallic Pink oder so..." Auch Nathalie spiele mit dem Gedanken, ganz in Pink zu heiraten.

Cosimo und Nathalies Liebe brauchte anfangs allerdings eine Weile, ehe sie entfacht wurde. "Als Cosimo mich damals auf Facebook angeschrieben hat, war mein erster Eindruck eigentlich Red Flag, weil ich gesehen habe, dass er mit Rappern unterwegs ist, die eher so frauenfeindliche Texte verfassen", verriet die 33-Jährige in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders". Zehn Jahre später sind sie sich dann auf einer Weihnachtsfeier begegnet – und es hat gefunkt! "Irgendwie hat der mich so gecatcht, weil ich überrascht war, dass er doch nicht so ist, wie ich eigentlich dachte, und deswegen habe ich mich dann auch direkt in ihn verliebt", berichtete Nathalie weiter.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

