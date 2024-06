"Kinder, Kriege": Anna-Maria Ferchichi plagen viele Ängste

Ehrliche Worte von Anna-Maria Ferchichi (42)! Die kleine Schwester von Sarah Connor (44) geht in ihrer Instagram-Story auf Fragen ihrer Community ein und macht ein ernstes Geständnis. Ein Follower möchte wissen, ob sie denn immer zu 100 Prozent glücklich sei. "Auch wir haben Sorgen, Ängste und Gefühle. Ich bin glücklich, dankbar und zufrieden… Aber ich sehe meine Kinder zu schnell aufwachsen und mache mir um alles Sorgen", gibt die achtfache Mama ehrlich zu. Auch auf die Frage, was ihr Angst bereitet, findet Anna-Maria klare Worte: "Mein Kopf ist immer unter Strom. Leider… Bezüglich Gesundheit, Kinder, Kriege."

Mit ihrem Mann Bushido (45) ging die 42-Jährige schon durch harte Zeiten. Doch davon ließen sich die beiden nicht unterkriegen. "Die schwierigen Jahre haben uns so richtig zusammengeschweißt. Wir sind gemacht für schlechte Zeiten", betont Anna-Maria in ihrer Story. Aus den Tiefen in ihrer Ehe lernten die beiden aber auch dazu. "Das größte Problem ist zu denken, man wüsste, was der andere denkt oder fühlt. Absolut falsch, man muss reden! Und zwar immer und immer wieder, um den anderen zu verstehen und Mitgefühl zu haben", erklärt die Dubai-Auswanderin.

Anna-Maria und Bushido gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich teilte die Content Creatorin anlässlich ihres Hochzeitstages einen niedlichen Clip. "Zwölf Jahre Ehe, mein Schatz! Ich liebe dich", kommentierte sie den Instagram-Beitrag. Das Video zeigt diverse Aufnahmen aus den vergangenen Jahren. Mit den Worten "Träume ich? Nein. Ich lebe meinen Traum" startet das rührende Video.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido 2024

