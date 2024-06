Komisch? Tammy Hembrow und Matt bitten um Geld zur Hochzeit

Haben Tammy Hembrow (30) und Matthew Zukowski das nötig? Diese Frage stellen sich aktuell die Fans der Influencerin. Denn auf Instagram macht aktuell die Einladung der Australierin zu ihrer Hochzeit die Runde – und ein Detail fällt ins Auge. "Eure Anwesenheit an unserem Tag ist das größte Geschenk von allen. Wenn ihr uns jedoch etwas schenken möchtet, wird auf unserer Hochzeit ein Wunschbrunnen für eure Beiträge und guten Wünsche aufgestellt", heißt es in der Einladung – Tammy und Matt wünschen sich also Geld!

Viele Fans sind davon ziemlich irritiert: Immerhin wird das Vermögen der Unternehmerin auf schlappe 46 Millionen Euro geschätzt. Und auch ein weiterer Punkt in der Einladung sorgt für Verwirrung. Denn in dem Schreiben heißt es: "Obwohl wir eure Babys lieben, wird unsere Hochzeit kinderfrei sein." Eine kinderfreie Hochzeit also – und das, obwohl Tammy selbst Mama von drei Kindern ist.

Erst im Herbst vergangenen Jahres hatten Tammy und Matt ihre Romanze öffentlich gemacht. Nur drei Monate später wurde es bereits romantisch – denn der ehemalige Love Island-Star ging vor der Geschäftsfrau auf die Knie und fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Seitdem genießen die Turteltauben ihr gemeinsames Leben und planen für den kommenden November ihre Trauung.

Tammy Hembrow, Influencerin

Matt Zukowski und Tammy Hembrow im September 2023

