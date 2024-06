Nicole Kidman strahlt neben Joey und Zac bei Filmpremiere!

Bei der Premiere von dem neuen Netflix-Film "A Family Affair" legten drei Stars eine besonders gute Figur hin: Nicole Kidman (56), Joey King und Zac Efron (36) erschienen in farblich-koordinierten Outfits. Hauptdarsteller Zac entschied sich für einen coolen, grau-karierten Anzug, den er mit einem einfachen schwarzen Oberteil und passenden Lackschuhen kombinierte. Hollywood-Legende Nicole bezauberte in einer blassrosafarbenen Robe, die mit ihrer Einfachheit überzeugte, und schmückte sich mit goldenem Schmuck. Etwas außergewöhnlicher präsentierte sich jedoch Joey. Die 24-Jährige trug ein zweiteiliges Kleid, dessen durchsichtiger Tüllrock und Oberteil mit Rosen verziert war. Die Rosen sahen erstaunlich echt aus und waren in der genau gleichen Farbe von Nicoles Kleid gehalten.

Für Zac und Nicole ist es bereits das zweite Mal, dass sie zusammen vor der Kamera standen. Im Jahr 2012 waren sie Seite an Seite in dem Thriller "The Paperboy" zu sehen. Gegenüber People verriet Zac Ende April, dass er dennoch sehr aufgeregt war, mit der Australierin zusammenzuarbeiten. "Ich war immer noch etwas nervös, aber ein Wiedersehen mit Nicole ist immer großartig. Und so talentiert wie sie als Schauspielerin auch ist, so freundlich und fürsorglich ist sie auch. Man kann einfach wunderbar mit ihr Zeit verbringen", erläuterte er.

In "A Family Affair" spielt Zac Efron einen Promi, der ein eigennütziger Frauenheld ist. Seiner jungen Assistentin, gespielt von Joey (24), platzt wegen seiner schwierigen Persönlichkeit irgendwann der Kragen und sie kündigt ihren Job - nur um danach herauszufinden, dass ihre eigene Mutter eine heimliche Liebesaffäre mit ihrem ehemaligen Boss führt. Obwohl der Streifen von den Fans der Schauspieler im Netz schon sehnlichst erwartet wird, kamen manche User auf X nicht um das Gefühl von Deja-vu herum. "Hä? Ist das nicht genau wie 'Als du mich sahst'?", schrieben sie da. Tatsächlich geht es in dem Film mit Anne Hathaway (41) auch um eine Mutter, die eine Romanze mit einem jüngeren Promi anfängt.

Getty Images Nicole Kidman, 2024

Getty Images Joey King und Zac Efron, 2024

