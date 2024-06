Anne Hathaway rechnete nicht mit "Als du mich sahst"-Rolle

Anne Hathaway (41) ist seit Jahren eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Gerade feiert sie mit der Liebeskomödie "Als du mich sahst" einen Riesenerfolg. Doch die Rolle kam für die Oscar-Preisträgerin überraschend, wie sie im Gespräch mit Bild verrät. "In meinen 30ern war ich sehr auf mein Familienleben undMutterdasein fokussiert [...]. Daher fiel mir gar nicht auf, dass ich lange keine Drehbücher zu romantischen Komödien mehr bekommen hatte. Ich dachte, vielleicht ist die Zeit für mich einfach vorbei", erklärt sie aufrichtig.

Während sie in ihren 20ern ständig Angebote bekommen habe, eine Single-Lady zu spielen, seien diese mit zunehmendem Alter ausgeblieben. Die Rolle in "Als du mich sahst" freute sie daher umso mehr. "[Ich war] geehrt, die erste Wahl dafür zu sein. Eine wunderbare Rolle in einer so tollen Welt", schwärmt sie im Interview mit der Tageszeitung. Die romantische Komödie mit Nicholas Galitzine (29) scheint zu beweisen, dass die 41-Jährige immer noch das Zeug dazu hat, eine begehrenswerte Frau zu spielen: Der Film war in über 100 Ländern der meist geschaute Streifen auf Amazon Prime.

Während ihrer langen Karriere musste Anne auch schwierige Zeiten durchmachen. Nachdem sie 2013 den Oscar gewonnen hatte, blieben die Filmangebote aus. "Viele Leute wollten mir keine Rollen mehr geben, weil sie so besorgt darüber waren, wie toxisch meine Identität online geworden war", gestand die "Plötzlich Prinzessin"-Darstellerin gegenüber Vanity Fair. Bei der Preisverleihung hatte sich die zweifache Mutter sehr theatralisch für den Goldjungen bedankt und erntete daraufhin viel Hate im Netz.

Getty Images Nicholas Galitzine und Anne Hathaway im März 2024

Getty Images Anne Hathaway bei der Oscar-Verleihung 2013

