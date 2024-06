Panne? Beim GNTM-Sieger-Interview läuft "Last Christmas"

Gestern Abend kürte Heidi Klum (51) gleich zwei Gewinner bei der großen GNTM-Finalshow. Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé können sich über ihren neuen Titel "Germany's Next Topmodel 2024" und 100.000 Euro freuen. Im Anschluss an die Verkündung, wer auf dem heiß begehrten Cover der Harper's Bazaar landet, werden die beiden Sieger interviewt. Aber ist denn schon Weihnachten? Bei Leas Interview wird im Hintergrund der kultige Song "Last Christmas" eingespielt, wie ein Clip auf Instagram zeigt. Ob sich die Produktion hier einen Scherz erlaubt hat oder ob es sich um einen lustigen Fauxpas handelt, ist unklar. Jedenfalls sorgt die musikalische Untermalung für ordentlich Verwirrung im Netz.

"Frohe Weihnachten!", heißt es in einem Kommentar auf der Social-Media-Plattform. "Ich gönne ihr die Freude! Aber einfach so Weihnachtspop im Hintergrund ... Sollte das witzig sein?", kommentiert ein weiterer Nutzer die kuriose Musikeinlage. Auch viele andere stellen sich die Frage, ob die Wahl aus einem bestimmten Grund auf den Hit von Wham! gefallen ist. "Die Musik ist passend zur Klamotte. Leuchtet bunt wie eine Christbaumkugel", scherzt ein Nutzer unter dem Video. Ein User spekuliert sogar, dass das unpassende Lied die Gäste unterschwellig zum Gehen auffordern sollte: "Verdiente Siegerin, aber warum läuft 'Last Christmas'? Sollen die Zuschauer schon rausgeschmissen werden?"

Die bizarre Songauswahl war jedoch nicht die einzige Situation in der Sendung, die bei den Zuschauern ein Fragezeichen hinterlassen hat. Neben einem Liebesgeständnis zwischen zwei Kandidaten der diesjährigen GNTM-Staffel und einer unangenehmen Tanzeinlage der Twins sorgte auch Bastian Schweinsteigers (39) Auftritt für den einen oder anderen Moment der Überforderung beim Publikum. "Das ist das mit Abstand cringeste, weirdeste und trashigste aller GNTM-Finale und aller, die noch kommen werden", schreibt ein User nach der Show auf X.

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

ProSieben / Michael de Boer Jermaine Kokoú Kothé, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Denkt ihr, dass der Weihnachtshit aus Versehen eingespielt wurde? Ja, bestimmt. Ein Weihnachtslied hat im Juni nichts verloren. Nee. Ich denke, da hat sich die Produktion einen Scherz erlaubt. Ergebnis anzeigen



