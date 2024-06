Zuschauer sind sich einig: Das GNTM-Finale war megapeinlich!

Dieses Finale sorgte für Gesprächsstoff: Gestern Abend lief die letzte Folge von "Germany's Next Topmodel", bei der Heidi Klum (51) zum ersten Mal in der Geschichte der Show zwei Gewinner kürte. Um den Abend noch aufregender zu machen, hatte die Jury-Chefin natürlich einige Showeinlagen geplant und viele prominente Gäste eingeladen. Trotzdem kam das Ganze nicht so gut bei den Fans an. Tatsächlich empfanden die Zuschauer es als das schlimmste Finale ever! Promiflash hatte dazu eine Fragerunde eröffnet. Über 80 Prozent der Leser [Stand: 14. Juni, 07:16 Uhr] fanden das Finale äußerst unangenehm.

Aber was genau gefiel dem Publikum denn nicht? Auf X versammelten sich die Zuschauer, um auf zwei Dinge besonders hinzuweisen. Die Zwillinge Luka und Julian Cidic kamen nur als Dritte ins Ziel und legten als Abschiedsgruß vor versammelter Mannschaft eine Tanzeinlage hin. "Das ist wie, wenn Fünfjährige unbedingt ihren Eltern etwas vortanzen wollen. Megapeinlich, Alter", schrieb ein Fan dazu. Auch Armin Rausch, der bereits im Halbfinale ausgeschieden ist, sammelte keine Punkte – der 27-Jährige machte Kollegin Grace Zak mitten in der Show eine Liebeserklärung. Jetzt sind die zwei zwar ein Paar, aber wie ein User im Netz meinte: "Wo sind wir hier? Das ist doch keine Datingshow! Die sollen das bitte Backstage klären, zeig mir die Models!"

Ansonsten lief das Finale wie geplant ab. Die Sängerin Sabrina Carpenter (25) gab ihren sommerlichen Hit "Espresso" zum Besten, Bastian Schweinsteiger (39) durfte für ein Shooting Fußbälle auf die Kandidaten schießen. Am Ende konnten Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude das Rennen für sich gewinnen. Damit erhielten sie das Preisgeld und das heiß umworbene Cover auf der Harper's Bazaar.

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

