Schwangere Jennifer Lange und Darius brechen ihre Reise ab!

Jennifer Lange (30) und Darius Zander (40) überraschen ihre Fans mit dem Abbruch ihrer Reise. Eigentlich wollten die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster bei ihrem Roadtrip mit einem Camper ein wenig die Seele baumeln lassen. Nun sind sie jedoch frühzeitig wieder nach Hause gereist! "Wir haben uns spontan dazu entschieden, die Camper-Van-Reise abzubrechen", verkündet Jenny in ihrer Story auf Instagram, gibt aber zugleich Entwarnung: Es sei nichts Schlimmes passiert. "Wir beide haben es einfach nicht gefühlt", erklärt die Ex von Andrej Mangold (37).

"Wir haben es von Anfang an schon nicht so ganz gefühlt", bestätigt auch Darius. "Aber wir dachten uns: 'Das kommt schon noch, das wird bestimmt cool'", führt er weiter aus. Sie haben sich einfach nicht so richtig darauf einlassen können. "Das hat bestimmt viel mit der Schwangerschaft zu tun, auch weil ich jetzt gerade im letzten Trimester bin, es sind nur noch zweieinhalb Monate", vermutet Jennifer.

Bereits zu Beginn der Reise schien der Wurm in ihrem Vorhaben drin zu sein. "Roadtrip trotz Nestbau-Feelings", schrieb die TV-Bekanntheit zu einem Beitrag auf Instagram, welcher sie mit ihrem Darius vor ihrem fahrbaren Untersatz zeigt. Bereits zu diesem Zeitpunkt schien das Paar nicht so richtig in der Stimmung für das Abenteuer zu sein. "Momentan ist die Aufbruchstimmung etwas anders als sonst. Wahrscheinlich, weil der Kleine in meinem Bauch gerade genug Abenteuer ist", fügt Jenny hinzu.

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

