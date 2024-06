Vergeltung: Leah McSeeney klagt weiter gegen Andy Cohen

Leah McSweeneys (41) Klage ist noch nicht am Ende! Die ehemalige "Real Housewives of New York City"-Darstellerin wirft Andy Cohen (56) unter anderem vor, am Set der Sendung Alkohol und Drogen konsumiert und diese auch Mitarbeitern angeboten zu haben. Jetzt fügt die Blondine ihrer Klageschrift einen weiteren Punkt hinzu. Wie Page Six berichtet, steht in den Dokumenten nun, Andy habe Vergeltung üben wollen, nachdem Leah erstmals geklagt hatte – er habe sie an den Pranger gestellt und zum Schweigen bringen wollen.

In ihrer ursprünglichen Klage behauptete Leah bereits, dass Andy und die Produktionsfirma ihr mit der Alkoholproblematik hätten schaden wollen. Die TV-Darstellerin sei selbst trockene Alkoholikerin – der Sender habe aber Profit aus einem möglichen Drama schlagen und die Einschaltquoten in die Höhe treiben wollen.

Andy selbst dementierte die Vorwürfe stets und schoss wiederum gegen Leah – sie wolle nur Aufmerksamkeit generieren. "Ich weiß, was die Wahrheit ist, und ich weiß, wie ich mich verhalten habe, und ich gehe jeden Tag auf dieser Grundlage aufrecht", erklärte er zuletzt in einem Interview mit Hollywood Reporter. Er ergänzte, er sei sehr verletzt von den Behauptungen.

Getty Images Designerin Leah McSweeney

Getty Images Andy Cohen, Moderator

