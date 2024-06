"Viel durchgemacht": Jamie Foxx dankbar für diesen Vatertag

Dieses Jahr ist Jamie Foxx (56) besonders glücklich, gemeinsam mit seinen zwei Töchtern den Vatertag zu feiern. Wie man in seiner Show "Beat Shazam" sieht, wird der "Django Unchained"-Darsteller emotional, als seine Tochter Corinne Foxx (30) einen kurzen Moment übernimmt und ein Bild von Jamie und ihr als kleines Mädchen auf dem großen Bildschirm auftaucht. "Es bedeutet wirklich viel in diesem Jahr, denn wir haben viel durchgemacht", antwortet Jamie und umarmt seine Tochter. "Dies ist ein ganz besonderer Vatertag, aus vielen Gründen, aber vor allem, weil du hier bist, Papa. Und wir zusammen arbeiten, wir tun, was wir lieben", erwidert Corinne liebevoll.

Vergangenes Jahr musste der 56-Jährige wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus. Den Grund verrät er bis heute nicht. Als die Spekulationen rund um seinen Zustand zu groß geworden waren, meldete sich Corinne zu Wort und beteuerte, dass er auf dem Weg der Besserung wäre. Nach seinem Krankenhausaufenthalt erholte sich Jamie und trat in seiner Karriere einen Schritt zurück – doch im vergangenen Mai kehrte er gemeinsam mit seiner Tochter als "Beat Shazam"-Moderatorenteam zurück.

Jamie und seine Tochter haben eine sehr enge Bindung – schon bald will Corinne ihren Verlobten Joe Hooten heiraten und ihr Vater soll sie zum Altar führen. Corinne ist sich sicher: Das wird ihren berühmten Papa gefühlstechnisch ziemlich mitnehmen! "Er ist so emotional. Er kann nicht einmal darüber reden, ohne zu weinen. Ich hoffe, dass er den Gang zum Altar hinuntergehen kann, ohne zu weinen", verriet sie im Interview mit Access Hollywood.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx mit seinen Töchtern Corinne (l.) und Annalise (r.)

