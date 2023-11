Mysteriöse Erkrankung: Jamie Foxx noch nicht komplett erholt

Ist Jamie Foxx (55) doch noch angeschlagen? Im April hatte der "Django Unchained"-Darsteller für besorgniserregende Nachrichten gesorgt: Er war er wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es wird gemunkelt, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte, bestätigt wurde das bisher aber nicht. Nach seinem langen Klinikaufenthalt und einer Reha geht es dem Schauspieler schon viel besser – aber ganz bei Kräften ist Jamie offenbar noch nicht.

Eigentlich sollten der 55-Jährige und seine Tochter Corinne (29) eine neue Spielshow moderieren. Doch wie seit Kurzem feststeht, werden die beiden ersetzt. Das sorgt für Bedenken. "Jamies Ausstieg aus noch einem Projekt hat bei Freunden die Sorge geweckt, dass er sich noch nicht so gut erholt hat, wie alle glauben", plaudert ein Insider gegenüber Life & Style aus. Der Hollywoodstar sei in Bezug auf seine mysteriöse Krankheit noch sehr vorsichtig: "Er ist zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber das Letzte, was er will, ist die Fortschritte, die er gemacht hat, zu gefährden."

Inmitten seiner Genesung sorgte Jamie vor wenigen Tagen für Negativschlagzeilen: Eine Frau wirft ihm vor, ihr gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Vorwürfe weist der US-Amerikaner aber von sich. "Der angebliche Vorfall hat nie stattgefunden. Im Jahr 2020 reichte diese Person eine fast identische Klage in Brooklyn ein. Dieser Fall wurde kurz darauf abgewiesen. Die Ansprüche sind heute genauso wenig haltbar wie damals", heißt es in einem Statement, was Deadline vorliegt.

