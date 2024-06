Besonderheit: Das steckt hinter GNTM-Siegerin Leas Nase

Lea Oude konnte Heidi Klum (51) von sich überzeugen und die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel gewinnen. Beim großen Umstyling bekam die Düsseldorferin eine freche, neue Frisur – doch das ist nicht das Einzige, was sie so besonders macht. Im Bild-Interview verrät Lea, was es mit ihrer Nase auf sich hat: "Ich habe einen kleinen Höcker auf der Nase." Den habe das Model nicht immer gehabt. Bei einem Sportunfall sei das Missgeschick passiert: "Ich stand im Tor und habe beim Training einen Ball auf die Nase bekommen. Danach war die so angeschwollen. Seitdem habe ich diesen kleinen Höcker." Der störe Lea aber ganz und gar nicht: "Das ist eigentlich ganz cool, weil das meine Nase speziell macht."

In Heidis Castingshow mussten sich die Models beweisen – und es dabei auch lange auf hohen Schuhen aushalten. Davon hat Lea nun aber genug, wie sie außerdem in dem Interview verrät: "Ich werde bei der After-Show-Party noch einmal Heels tragen, dann möchte ich die erst einmal nicht wieder anziehen, wenn ich nicht muss." Die 24-Jährige müsse die vergangenen Wochen erst mal sacken lassen: "Ich brauche jetzt einfach mal ein paar Tage, wo ich abschalten kann, meine Füße durchkneten lasse und das Ganze verarbeite, was in der letzten Woche passiert ist."

19 Wochen lang war Lea mit Heidi und den anderen Models unterwegs. Dass sie am Donnerstagabend zur Siegerin gekürt wurde, habe sie total überrascht. "Für einen kurzen Moment, wenn Familie und Freunde ankommen und kreischen: 'Du hast gewonnen!', dann kommen schon Glücksgefühle hoch und man denkt: 'Ja! Ja!'. Aber dann stand ich da und dachte nur so: 'Hä, nee hab ich nicht'", lässt Lea den Moment nach der Verkündung bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash Revue passieren.

Germany's Next Topmodel, ProSieben Jermaine und Lea im "Germany's next Topmodel"-Finale

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

