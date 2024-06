Zwei Sieger: Sie gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2024!

Es steht fest – Heidi Klum (51) hat ihre Gewinnerin gekürt! In der 19. Staffel von Germany's Next Topmodel musste die Chefjurorin ihren legendären Satz "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden" kurzerhand abändern. Denn dieses Jahr gibt es gleich zwei Gewinner: einen Mann und eine Frau. Bei den Frauen musste sich Heidi zwischen Xenia Tsilikova und Lea Oude entscheiden. Schlussendlich verkündet Heidi dann voller Euphorie: Lea ist die Gewinnerin von GNTM 2024. Das Nachwuchsmodel konnte ihr Glück kaum fassen und umarmte Heidi überglücklich. Den zweiten Platz belegt damit Xenia.

Als erste Frau musste heute Abend Fabienne Urbach die Show verlassen und somit ihre Koffer packen. Sie konnte mit ihrer heutigen Performance beim Fotoshooting mit Star-Fotograf Rankin nicht überzeugen. Die Fans auf Instagram sind über Heidis Entscheidung nun offenbar doch verwundert. "Oh also, mit dieser Entscheidung hat mich Heidi ja jetzt doch überrascht. Zum Glück ist sie zur Vernunft gekommen", tippt ein Nutzer unter einen Beitrag des offiziellen Topmodel-Accounts. Ein weiterer schließt sich an und kommentiert: "Wow, Heidi hat einmal die richtige Entscheidung getroffen." Einige vereinzelte GNTM-Fans finden trotzdem, dass Fabienne unabhängig von ihrer Teilnahme an der Show sehr sympathisch wirke.

Die Promiflash-Leser hatten offenbar den richtigen Riecher. Laut einer Umfrage haben sie Lea ganz vorne gesehen. Verwunderlich ist das nicht, denn Lea räumte bereits im Laufe der gesamten Show ordentlich ab. Sowohl von Heidi als auch von den Gastjuroren erhielt die Düsseldorferin massenhaft positive Kritiken. Auch im Finale ist Lea Favoritin der Promi-Gäste wie Rankin, Elizabeth Hurley (59) und Bastian Schweinsteiger (39).

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Fabienne von Germany's Next Topmodel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Lea hat verdient gewonnen? Ja, absolut! Nee, ich hätte es Xenia mehr gegönnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de