Billy Ray Cyrus beantragt einstweilige Verfügung gegen Ex!

Billy Ray Cyrus (62) und Firerose gaben sich im Oktober letzten Jahres das Ja-Wort. Nur sieben Monate später reichte der Sänger heimlich die Scheidung ein. Nun soll Billy laut Gerichtsdokumenten, die OK! Magazine und TMZ vorliegen, eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex-Frau erhoben haben, damit sie nicht mehr auf sein Geld zugreifen kann. So wirft der Vater von Miley Cyrus (31) der Blondine vor, dass sie ohne sein Wissen seine Karten benutzt und damit 37 unberechtigte Abbuchungen getätigt haben soll. Insgesamt rund 90.473 Euro soll sie ohne seine Erlaubnis ausgegeben haben.

Firerose soll mit seiner Geschäftskarte mehrere Flüge und Venmo-Zahlungen getätigt sowie etwa 46.000 Euro an eine Anwaltskanzlei und etwa9.000 Euro an das US-Finanzministerium gezahlt haben. Billy habe das Gericht deshalb darum gebeten, einen sogenannten Dringlichkeitsantrag zu genehmigen. Dieser soll die Beauty in Zukunft daran hindern, auf seine Finanzen zuzugreifen. Die 36-Jährige streitet die Vorwürfe jedoch ab – sie behauptet, dass sie seine Kreditkarte ohne Limit benutzen durfte.

Doch was war eigentlich der genaue Grund dafür, dass Billy die Ehe mit Firerose beendet hat? Laut Dokumenten, die E! News vorliegen, gab es "unüberbrückbare Differenzen" zwischen dem Songwriter und der Sängerin. Jedoch gäbe es noch einen weiteren Grund, der Billy dazu motiviert hat, die Scheidung einzureichen. So soll ihn seine Ex-Frau angeblich betrogen haben! Der 62-Jährige meint, dass er den Bund der Ehe nicht eingegangen wäre, wenn er das gewusst hätte.

Billy Ray Cyrus, Januar 2020

Firerose und Billy Ray Cyrus

